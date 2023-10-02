На Бологовском арматурном заводе запущены в работу два многофункциональных агрегатных станка

Бологовский арматурный завод продолжает модернизацию производственных мощностей.
В частности, на предприятии вновь введено в эксплуатацию новое оборудование.
«Два многофункциональных агрегатных станка запущены на предприятии для изготовления
аксиальных фитингов и любых деталей к шаровым кранам. Новое оборудование позволит
увеличить линейку выпускаемой продукции и расширить ассортимент», - отметили в пресс-
службе компании. В конце августа на Бологовском арматурном заводе осуществлялись
пусконаладочные работы новой гальванической линии. Кроме того, в конце лета на завод
прибыл и был установлен гидравлический пресс для изготовления полой заслонки.