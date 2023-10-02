Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

На Бологовском арматурном заводе запущены в работу два многофункциональных агрегатных станка

02 октября, 2023 24
Бологовский арматурный завод продолжает модернизацию производственных мощностей. 
В частности, на предприятии вновь введено в эксплуатацию новое оборудование.
«Два многофункциональных агрегатных станка запущены на предприятии для изготовления 
аксиальных фитингов и любых деталей к шаровым кранам. Новое оборудование позволит 
увеличить линейку выпускаемой продукции и расширить ассортимент», - отметили в пресс-
службе компании.  В конце августа на Бологовском арматурном заводе осуществлялись 
пусконаладочные работы новой гальванической линии. Кроме того, в конце лета на завод 
прибыл и был установлен гидравлический пресс для изготовления полой заслонки.

← Вернуться