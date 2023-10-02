В Тульской области осужденные на принудительные работы займутся промышленным производством.

По данным регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, на базе
Алексинского завода тяжелой промышленной арматуры откроется участок, функционирующий
как исправительный центр. Соглашение о намерениях создания такого участка подписали
начальник тульского УФСИН Иван Прокопенко и директор филиала ОА НПО
«Тяжпромарматура» Алексей Бобрик.
Предприятие предоставит осуждённым не только рабочие места, но и общежитие для
проживания. Сейчас там готовят необходимую инфраструктуру и ремонтируют общежитие.
По сообщению АО «Тяжпромарматура»