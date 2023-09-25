В пятницу 29 сентября в Великом Новгороде состоится открытие второйпроизводственной площадки ООО «Т-АРМ» (ГК «НБМ»), где будет изготавливаться трубопроводная арматура до DN 1200.

Увеличение мощности поможет сократить сроки изготовления продукции и удовлетворить
ключевые потребности заказчиков. C учетом политики по импортозамещению и развитию
российских технологий, ГК «НБМ» активно расширяет собственное производство, делая упор на
разработку конструкторских решений, увеличение штата сотрудников и выпуск серийной
продукции, являясь ведущим производителем регулирующей и отсечной арматуры в РФ.
В своей деятельности ГК «НБМ» всегда делает акцент на социальную ответственность бизнеса.
Развивая машиностроительную отрасль, компания является одним из значимых
налогоплательщиков региона, создает на производстве всю необходимую инфраструктуру для
сотрудников компании.