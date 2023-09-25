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В пятницу 29 сентября в Великом Новгороде состоится открытие второйпроизводственной площадки ООО «Т-АРМ» (ГК «НБМ»), где будет изготавливаться трубопроводная арматура до DN 1200.

25 сентября, 2023 13
Увеличение мощности поможет сократить сроки изготовления продукции и удовлетворить 
ключевые потребности заказчиков. C учетом политики по импортозамещению и развитию 
российских технологий, ГК «НБМ» активно расширяет собственное производство, делая упор на 
разработку конструкторских решений, увеличение штата сотрудников и выпуск серийной 
продукции, являясь ведущим производителем регулирующей и отсечной арматуры в РФ. 
В своей деятельности ГК «НБМ» всегда делает акцент на социальную ответственность бизнеса. 
Развивая машиностроительную отрасль, компания является одним из значимых 
налогоплательщиков региона, создает на производстве всю необходимую инфраструктуру для 
сотрудников компании.
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