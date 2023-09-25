Новгородская МК «Сплав» – один из отраслевых партнеров-работодателей

В Великом Новгороде стартовал финал первого международного Чемпионата высоких

технологий. В ходе мероприятия между предприятиями-работодателями, Министерством

промышленности и торговли, Минобразования Новгородской области и образовательными

организациями было подписано соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта

«Профессионалитет». Основная задача – создание и развитие образовательно-производственных

кластеров, в которых колледжи и техникумы будут интегрированы в решение задач реального

сектора экономики, а работодатели смогут получить квалифицированных специалистов с более

детальными знаниями в конкретных областях промышленности. МК «Сплав» – один из

отраслевых партнеров-работодателей. Подписанное соглашение дает возможность предприятию

интегрироваться в систему образования с лекциями, мастер-классами и практическими

заданиями из реальной производственной жизни. «Включение работодателей в процесс обучения

позволит более эффективно и быстро готовить квалифицированных специалистов, которые

соответствуют запросам рынка труда и потребностям работодателей», – отметила

генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская.