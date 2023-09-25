Новгородская МК «Сплав» – один из отраслевых партнеров-работодателей

В Великом Новгороде стартовал финал первого международного Чемпионата высоких
технологий. В ходе мероприятия между предприятиями-работодателями, Министерством
промышленности и торговли, Минобразования Новгородской области и образовательными
организациями было подписано соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта
«Профессионалитет». Основная задача – создание и развитие образовательно-производственных
кластеров, в которых колледжи и техникумы будут интегрированы в решение задач реального
сектора экономики, а работодатели смогут получить квалифицированных специалистов с более
детальными знаниями в конкретных областях промышленности. МК «Сплав» – один из
отраслевых партнеров-работодателей. Подписанное соглашение дает возможность предприятию
интегрироваться в систему образования с лекциями, мастер-классами и практическими
заданиями из реальной производственной жизни. «Включение работодателей в процесс обучения
позволит более эффективно и быстро готовить квалифицированных специалистов, которые
соответствуют запросам рынка труда и потребностям работодателей», – отметила
генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская.