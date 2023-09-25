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Новгородская МК «Сплав» – один из отраслевых партнеров-работодателей

25 сентября, 2023 13
В Великом Новгороде стартовал финал первого международного Чемпионата высоких 
технологий. В ходе мероприятия между предприятиями-работодателями, Министерством 
промышленности и торговли, Минобразования Новгородской области и образовательными 
организациями было подписано соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет». Основная задача – создание и развитие образовательно-производственных 
кластеров, в которых колледжи и техникумы будут интегрированы в решение задач реального 
сектора экономики, а работодатели смогут получить квалифицированных специалистов с более 
детальными знаниями в конкретных областях промышленности.  МК «Сплав» – один из 
отраслевых партнеров-работодателей. Подписанное соглашение дает возможность предприятию 
интегрироваться в систему образования с лекциями, мастер-классами и практическими 
заданиями из реальной производственной жизни. «Включение работодателей в процесс обучения 
позволит более эффективно и быстро готовить квалифицированных специалистов, которые 
соответствуют запросам рынка труда и потребностям работодателей», – отметила 
генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская.

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