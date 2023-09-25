НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Продвижение продукции через промтуризм и взаимодействие с вузами и школами. 20 сентября 2023 (лекция)

В 2023 году в промышленности зафиксирован рекордный с 1996 года уровень кадрового

голода. По данным опроса Института прогнозирования РАН, 55% предприятий заявляют о

потребности в кадрах. Команда торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» приняла этот

вызов и начала работу по развитию кадрового потенциала. Работа ведется в двух

направлениях. Одним из них является взаимодействие с учебными заведениями профильных

специальностей. Флагманским считается сотрудничество с Уральским федеральным

университетом (УрФУ) в Екатеринбурге. Курирует направление директор по персоналу

«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» Яна Мустафина. 1 сентября текущего года команда

«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» участвовала в мероприятии «День первый в Уральском

федеральном» для 15 000 студентов. Участники ярмарки студенческих возможностей смогли

ознакомиться с информацией о компании, актуальными вакансиями, образцами продукции

Группы ПОЛИПЛАСТИК и приняли участие в мастер-классе по сварке полиэтиленовой трубы.

Мастер-класс провел начальник Учебного центра «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» Андрей

Лопухов. Студентам была озвучена перспектива прохождения практики и стажировки в

компании «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб», а также на заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК в Тюмени

и Омске.

В ближайшее время планируется подписание Соглашения о сотрудничестве с УрФУ,

содержащее Программу взаимодействия компании и вуза. Основными мероприятиями для

привлечения молодых специалистов станут проведение встреч-знакомств, экскурсий на

производство и офис, чтение лекций о современных технологиях в полимерной трубной отрасли

(включая информацию о нормативной документации). Большое значение для «ПОЛИПЛАСТИК

УралСиб» имеет создание материально-технической базы. В настоящее время разрабатывается

презентационный стенд с образцами инновационной трубной продукции и методическими

рекомендациями по монтажу полимерных труб, а также ведется подготовка обучающих постеров

по сварке Учебного центра Группы ПОЛИПЛАСТИК. Еще одним значимым инструментом

укрепления положительного имиджа компании является участие в программе «Открытая

промышленность». С 2022 года «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» принимает участие в проекте по

развитию промышленного туризма в России, который реализуется, в частности, при поддержке

Правительства Тюменской области. Цель инициативы – формирование практико-

ориентированной системы профориентации и повышение лояльности к продукции российских

производителей.

В прошлом году тюменский «Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ», входящий в состав Группы

ПОЛИПЛАСТИК, посетило порядка 350 туристов. За 9 месяцев 2023 года завод принял 245

туристов, среди которых студенты профильных учебных заведений (ссузов и вузов),

представители и руководители компаний-партнеров, руководство Тюменской области, СМИ.

Курирует направление менеджер по развитию торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК

УралСиб» Вера Сибирякова. Во время экскурсий по производству демонстрируются

достижения завода, проводится профориентационная работа, происходит обмен опытом с

партнерами по созданию лучших практик. «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» уже показал себя как

лидер программы в регионе. Работа команды была высоко оценена кураторами программы на

Промышленно-энергетическом форуме TNF. В дальнейшем планируется проводить экскурсии

для более широкой аудитории. В настоящее время ведутся переговоры с Департаментом

образования Тюменской области по созданию графика проведения профориентационных

экскурсий для школьников. Торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» уделяет большое

внимание развитию перспективных направлений и разработке новых инструментов

продвижения. Компания активно популяризирует применение полимерных трубопроводов в

инженерных сетях и системно создает имидж надежного работодателя.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК



