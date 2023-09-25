НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Продвижение продукции через промтуризм и взаимодействие с вузами и школами. 20 сентября 2023 (лекция)

В 2023 году в промышленности зафиксирован рекордный с 1996 года уровень кадрового
голода. По данным опроса Института прогнозирования РАН, 55% предприятий заявляют о
потребности в кадрах. Команда торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» приняла этот
вызов и начала работу по развитию кадрового потенциала. Работа ведется в двух
направлениях. Одним из них является взаимодействие с учебными заведениями профильных
специальностей. Флагманским считается сотрудничество с Уральским федеральным
университетом (УрФУ) в Екатеринбурге. Курирует направление директор по персоналу
«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» Яна Мустафина. 1 сентября текущего года команда
«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» участвовала в мероприятии «День первый в Уральском
федеральном» для 15 000 студентов. Участники ярмарки студенческих возможностей смогли
ознакомиться с информацией о компании, актуальными вакансиями, образцами продукции
Группы ПОЛИПЛАСТИК и приняли участие в мастер-классе по сварке полиэтиленовой трубы.
Мастер-класс провел начальник Учебного центра «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» Андрей
Лопухов. Студентам была озвучена перспектива прохождения практики и стажировки в
компании «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб», а также на заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК в Тюмени
и Омске.
В ближайшее время планируется подписание Соглашения о сотрудничестве с УрФУ,
содержащее Программу взаимодействия компании и вуза. Основными мероприятиями для
привлечения молодых специалистов станут проведение встреч-знакомств, экскурсий на
производство и офис, чтение лекций о современных технологиях в полимерной трубной отрасли
(включая информацию о нормативной документации). Большое значение для «ПОЛИПЛАСТИК
УралСиб» имеет создание материально-технической базы. В настоящее время разрабатывается
презентационный стенд с образцами инновационной трубной продукции и методическими
рекомендациями по монтажу полимерных труб, а также ведется подготовка обучающих постеров
по сварке Учебного центра Группы ПОЛИПЛАСТИК. Еще одним значимым инструментом
укрепления положительного имиджа компании является участие в программе «Открытая
промышленность». С 2022 года «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» принимает участие в проекте по
развитию промышленного туризма в России, который реализуется, в частности, при поддержке
Правительства Тюменской области. Цель инициативы – формирование практико-
ориентированной системы профориентации и повышение лояльности к продукции российских
производителей.
В прошлом году тюменский «Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ», входящий в состав Группы
ПОЛИПЛАСТИК, посетило порядка 350 туристов. За 9 месяцев 2023 года завод принял 245
туристов, среди которых студенты профильных учебных заведений (ссузов и вузов),
представители и руководители компаний-партнеров, руководство Тюменской области, СМИ.
Курирует направление менеджер по развитию торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК
УралСиб» Вера Сибирякова. Во время экскурсий по производству демонстрируются
достижения завода, проводится профориентационная работа, происходит обмен опытом с
партнерами по созданию лучших практик. «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» уже показал себя как
лидер программы в регионе. Работа команды была высоко оценена кураторами программы на
Промышленно-энергетическом форуме TNF. В дальнейшем планируется проводить экскурсии
для более широкой аудитории. В настоящее время ведутся переговоры с Департаментом
образования Тюменской области по созданию графика проведения профориентационных
экскурсий для школьников. Торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» уделяет большое
внимание развитию перспективных направлений и разработке новых инструментов
продвижения. Компания активно популяризирует применение полимерных трубопроводов в
инженерных сетях и системно создает имидж надежного работодателя.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК