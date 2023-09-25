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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Продвижение продукции через промтуризм и взаимодействие с вузами и школами. 20 сентября 2023 (лекция)

25 сентября, 2023 14
В 2023 году в промышленности зафиксирован рекордный с 1996 года уровень кадрового 
голода. По данным опроса Института прогнозирования РАН, 55% предприятий заявляют о 
потребности в кадрах. Команда торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» приняла этот 
вызов и начала работу по развитию кадрового потенциала. Работа ведется в двух 
направлениях. Одним из них является взаимодействие с учебными заведениями профильных 
специальностей. Флагманским считается сотрудничество с Уральским федеральным 
университетом (УрФУ) в Екатеринбурге. Курирует направление директор по персоналу 
«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» Яна Мустафина. 1 сентября текущего года команда 
«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» участвовала в мероприятии «День первый в Уральском 
федеральном» для 15 000 студентов. Участники ярмарки студенческих возможностей смогли 
ознакомиться с информацией о компании, актуальными вакансиями, образцами продукции 
Группы ПОЛИПЛАСТИК и приняли участие в мастер-классе по сварке полиэтиленовой трубы. 
Мастер-класс провел начальник Учебного центра «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» Андрей 
Лопухов. Студентам была озвучена перспектива прохождения практики и стажировки в 
компании «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб», а также на заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК в Тюмени 
и Омске.
В ближайшее время планируется подписание Соглашения о сотрудничестве с УрФУ, 
содержащее Программу взаимодействия компании и вуза. Основными мероприятиями для 
привлечения молодых специалистов станут проведение встреч-знакомств, экскурсий на 
производство и офис, чтение лекций о современных технологиях в полимерной трубной отрасли 
(включая информацию о нормативной документации). Большое значение для «ПОЛИПЛАСТИК 
УралСиб» имеет создание материально-технической базы. В настоящее время разрабатывается 
презентационный стенд с образцами инновационной трубной продукции и методическими 
рекомендациями по монтажу полимерных труб, а также ведется подготовка обучающих постеров 
по сварке Учебного центра Группы ПОЛИПЛАСТИК. Еще одним значимым инструментом 
укрепления положительного имиджа компании является участие в программе «Открытая 
промышленность». С 2022 года «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» принимает участие в проекте по 
развитию промышленного туризма в России, который реализуется, в частности, при поддержке 
Правительства Тюменской области. Цель инициативы – формирование практико-
ориентированной системы профориентации и повышение лояльности к продукции российских 
производителей.
В прошлом году тюменский «Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ», входящий в состав Группы 
ПОЛИПЛАСТИК, посетило порядка 350 туристов. За 9 месяцев 2023 года завод принял 245 
туристов, среди которых студенты профильных учебных заведений (ссузов и вузов), 
представители и руководители компаний-партнеров, руководство Тюменской области, СМИ. 
Курирует направление менеджер по развитию торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК 
УралСиб» Вера Сибирякова. Во время экскурсий по производству демонстрируются 
достижения завода, проводится профориентационная работа, происходит обмен опытом с 
партнерами по созданию лучших практик. «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» уже показал себя как 
лидер программы в регионе. Работа команды была высоко оценена кураторами программы на 
Промышленно-энергетическом форуме TNF. В дальнейшем планируется проводить экскурсии 
для более широкой аудитории. В настоящее время ведутся переговоры с Департаментом 
образования Тюменской области по созданию графика проведения профориентационных 
экскурсий для школьников. Торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» уделяет большое 
внимание развитию перспективных направлений и разработке новых инструментов 
продвижения. Компания активно популяризирует применение полимерных трубопроводов в 
инженерных сетях и системно создает имидж надежного работодателя.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК


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