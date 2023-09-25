НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Напишите директору LD

У вас есть вопросы по работе продуктов или сервисов LD? А, возможно, именно вы знаете, как

можно их улучшить? Не откладывайте эти рекомендации «в дальний ящик», напишите нам об

этом. Мы всегда готовы к диалогу! На сайте компании LD создан удобный и эффективный

сервис обратной связи с нашими клиентами —«Написать директору»,без ограничений по теме

обращения. Вы можете задать вопрос руководителю или озвучить свои предложения по

улучшению работы LD. Причём сделать это можно, как указанием контактов, для обратной

связи, так и анонимно. Комплаенс (антикоррупционная политика), неэффективные действия

сотрудников, выявленные недочёты в продуктах или сервисах LD, предложения по их

улучшениям — нас интересует всё!. Компания LD нацелена на построение долгосрочных,

взаимовыгодных и открытых отношений со своими клиентам, партнёрами и потребителями.

Приоритетом руководства компании является соблюдение принятых на себя обязательств и

поиск наиболее эффективных решений. Поэтому мы высоко ценим обратную связь и благодарим

каждого, кто её дает. Чтобы вам было удобнее, мы сделали ссылки на сервис«Написать

директору»сразу на нескольких площадках сайта — в разделе «Контакты», в основном меню в

«подвале сайта» на каждой странице.

Сайт ООО ЧСГС