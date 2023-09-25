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Саратовское НПО ЭМК планирует реализовать в регионе ряд проектов.

25 сентября, 2023 13
Здесь планируют разместить цех по выпуску крупнотоннажного оборудования для газовой 
промышленности, а также новый административно-бытовой корпус. Проект инвесторы обещают 
реализовать в 2024 году. Ожидаемый объём инвестиций – 500 млн рублей, будет создано 300 
новых рабочих мест. Также планируется развитие действующей площадки Саратовского 
арматурного завода на проспекте 50 лет Октября. Компания хочет организовать здесь цех, 
который будет изготавливать высокотехнологичное оборудование для нефтегазового сектора. В 
проект планируется вложить более 500 млн рублей, создать 150 новых рабочих мест.
Губернатор региона Роман Бусаргин поручил оказать поддержку этим проектам. В частности, 
минпрому поручено помочь с техническим присоединением к сетям, министерству 
инвестиционной политики – рассмотреть возможность льготного налогообложения предприятий.
По сообщению пресс-службы правительства Саратовской области

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