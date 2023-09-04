КОНТРАФАКТ. В состав ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту» вошла АПТС, 1 сентября 2023

30 августа на заседании технического комитета по стандартизации ТК 124 «Средства и

методы противодействия фальсификациям и контрафакту» было принято решение о

вступлении в состав ТК Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС).

Генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко выступил с докладом, в котором рассказал о

деятельности Ассоциации в вопросах борьбы с фальсифицированной продукцией и достигнутых

результатах. ТК 124 создан в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184

ФЗ «О техническом регулировании», повышения эффективности стандартизации в сфере

обеспечения противодействия распространению фальсификаций и контрафакта в Российской

Федерации и утвержден Приказом № 1890 от 21 ноября 2014 г. Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Источник:rapts.ru