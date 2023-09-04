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КОНТРАФАКТ. В состав ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту» вошла АПТС, 1 сентября 2023

04 сентября, 2023 8
30 августа на заседании технического комитета по стандартизации ТК 124 «Средства и 
методы противодействия фальсификациям и контрафакту» было принято решение о 
вступлении в состав ТК Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС).
Генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко выступил с докладом, в котором рассказал о 
деятельности Ассоциации в вопросах борьбы с фальсифицированной продукцией и достигнутых 
результатах. ТК 124 создан в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184 
ФЗ «О техническом регулировании», повышения эффективности стандартизации в сфере 
обеспечения противодействия распространению фальсификаций и контрафакта в Российской 
Федерации и утвержден Приказом № 1890 от 21 ноября 2014 г. Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Источник:rapts.ru

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