Выпуск новой версии 3.06 программы «ПАССАТ» для расчета трубопроводов и оборудования

Выпущена версия 3.06 программы«ПАССАТ», содержащая ряд дополнительных расчетов,
исправлений и возможностей:
расчет торосферической перегородки, а также из сферического сегмента;
возможность задания нагрузок на фланцы, штуцеры и т.д. в зависимости от расчетных
случаев;
доработан расчет на малоцикловую прочность с учетом различных случаев нагружения;
добавлен расчет инерционных (транспортировочных) нагрузок по заданным ускорениям;
добавлен расчет сейсмических нагрузок на колонны с учетом высших гармоник по СП
14.13330.2018;
добавлен расчет ветровых нагрузок:
для вертикальных и горизонтальных сосудов: IS-875, ASCE 7-16;
для колонных аппаратов: IS-875, ASCE 7-16;
для вертикальных резервуаров: CFE-2020, EN 1991-1-4, ASCE 7-16, IS-875;
добавлен расчет сейсмических нагрузок:
для вертикальных и горизонтальных сосудов: CFE-2015, ASCE 7-16;
для колонных аппаратов: CFE-2015, ASCE 7-16;
для вертикальных резервуаров:CFE-2015, IS-1893, EN-1998.