НПФ РАСКО. Внимание! Изменение цен на продукцию СП «ТЕРМОБРЕСТ» с 04.09.2023 г.!

Доводим до Вашего сведения, что с 4 сентября 2023 г. вступают в силу изменения ценна
продукцию СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО!(!)С01.10.2023 г. счета на продукцию СП
«ТЕРМОБРЕСТ» выставляются по новым ценам! Ознакомиться и скачать обновленный прайс-
лист на продукцию СП «ТермоБрест» можно будет в разделе "Прайс-лист" с 04.09.2023
г.>>Напоминаем, что ООО «НПФ «РАСКО» является крупнейшим дилером СП
«ТЕРМОБРЕСТ» ООО,генеральным дилеромилиофициальным представителембольшинства
ведущих предприятий-производителей газоизмерительного и газорегуляторного оборудования,
КИПиА, котельной автоматики и расширенной линейки продукции под брендом РАСКО, а
территорией наших продаж являются все страны Евразийского Экономического Союза.
МЦ ТПА, 4 сентября