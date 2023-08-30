ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК (ФИТИНГИ И ТРУБЫ) СТРОИТ ЗАВОД В ЛО ЗА 15 МЛРД РУБ НА 200 Р\МЕСТ

В настоящее время компания проводит подбор участка под создание производственного

комплекса по выпуску полимерных труб, фитингов и емкостей. После завершения этапа отбора

территории будут определены дальнейшие шаги и сроки строительства, монтажа оборудования и

запуска производства. Предположительно, до конца 2023 года будет подобрана площадка и

конкретизированы меры поддержки. В этом случае с учетом опыта Группы ПОЛИПЛАСТИК по

строительству и запуску заводов по всей территории России, можно рассчитывать на начало

работы нового завода уже до конца 2024 года. «Инвестиции компании в создание новой

площадки оцениваются в объеме более 1,5 млрд. руб. Планируется создание более 200 новых

рабочих мест. Объем реализации продукции завода составит более 5 млрд руб. в год.

Соответственно, все налоговые отчисления пойдут в бюджет региона.

На новом предприятии Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует начать выпуск полимерных труб и

колодцев для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, прокладки электросетей и оптико-

волоконных кабелей. Предполагается установка нескольких линий для производства

высокотехнологичных труб с соэкструзионными слоями, безнапорных труб со

структурированной стенкой, спиральновитых труб большого диаметра, а также различных видов

фитингов и полимерных колодцев. Производственные мощности новой петербургской площадки

предположительно составят до 25 000 тонн готовой трубной продукции в год с дальнейшим

возможным расширением в зависимости от потребностей региона.

«На сегодняшний день потребности в качественной полимерной трубной продукции в Санкт-

Петербурге, Ленинградской и близлежащих областях существенно возросли. Ранее обеспечение

местного рынка осуществлялось за счет поставок с других заводов Группы – Климовского

трубного завода и Новомосковского завода полимерных труб. Теперь же в связи с ощутимым

ростом заказов в рамках реализации госпрограмм модернизации коммунальной инфраструктуры

и программы газификации создание дополнительной производственной площадки стало

особенно актуальным», - комментирует председатель совета директоров Группы

ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский.

Сайт ГК ПОЛИПЛАСТИК





МЦ ТПА, 28 августа