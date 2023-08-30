ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК (ФИТИНГИ И ТРУБЫ) СТРОИТ ЗАВОД В ЛО ЗА 15 МЛРД РУБ НА 200 Р\МЕСТ

В настоящее время компания проводит подбор участка под создание производственного
комплекса по выпуску полимерных труб, фитингов и емкостей. После завершения этапа отбора
территории будут определены дальнейшие шаги и сроки строительства, монтажа оборудования и
запуска производства. Предположительно, до конца 2023 года будет подобрана площадка и
конкретизированы меры поддержки. В этом случае с учетом опыта Группы ПОЛИПЛАСТИК по
строительству и запуску заводов по всей территории России, можно рассчитывать на начало
работы нового завода уже до конца 2024 года. «Инвестиции компании в создание новой
площадки оцениваются в объеме более 1,5 млрд. руб. Планируется создание более 200 новых
рабочих мест. Объем реализации продукции завода составит более 5 млрд руб. в год.
Соответственно, все налоговые отчисления пойдут в бюджет региона.
На новом предприятии Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует начать выпуск полимерных труб и
колодцев для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, прокладки электросетей и оптико-
волоконных кабелей. Предполагается установка нескольких линий для производства
высокотехнологичных труб с соэкструзионными слоями, безнапорных труб со
структурированной стенкой, спиральновитых труб большого диаметра, а также различных видов
фитингов и полимерных колодцев. Производственные мощности новой петербургской площадки
предположительно составят до 25 000 тонн готовой трубной продукции в год с дальнейшим
возможным расширением в зависимости от потребностей региона.
«На сегодняшний день потребности в качественной полимерной трубной продукции в Санкт-
Петербурге, Ленинградской и близлежащих областях существенно возросли. Ранее обеспечение
местного рынка осуществлялось за счет поставок с других заводов Группы – Климовского
трубного завода и Новомосковского завода полимерных труб. Теперь же в связи с ощутимым
ростом заказов в рамках реализации госпрограмм модернизации коммунальной инфраструктуры
и программы газификации создание дополнительной производственной площадки стало
особенно актуальным», - комментирует председатель совета директоров Группы
ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский.
Сайт ГК ПОЛИПЛАСТИК
МЦ ТПА, 28 августа