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Оргкомитет IV Международной научно-технической конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии» сформировал предварительную программу

30 августа, 2023 10
Оргкомитет IV Международной научно-технической конференции «Современные достижения в 
области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии» (АДГЕЗИВЫ-2023) приглашает Вас 
принять участие в работе конференции, которая будет проходить 26-28 сентября 2023 года в 
Дзержинске. Предварительная программа конференции, включающая более 100 пленарных, 
устных, стендовых и заочных докладов, доступна для ознакомления на нашем сайте.
Конференция будет проводиться в загородном отеле «Чайка». Отель расположен в сосновом 
парке на берегу Оки. В рамках проведения конференции 28 сентября 2023 г. во второй половине 
дня планируется экскурсия в Музей истории Горьковского автомобильного завода (Нижний 
Новгород). Музей представляет вниманию гостей богатую коллекцию музейных экспонатов (в 
том числе ретроавтомобилей, начиная с 1930-х годов), рассказывающих об истории и развитии 
не только Горьковского автозавода, но и всего отечественного автомобилестроения.

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