Оргкомитет IV Международной научно-технической конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии» сформировал предварительную программу

Оргкомитет IV Международной научно-технической конференции «Современные достижения в

области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии» (АДГЕЗИВЫ-2023) приглашает Вас

принять участие в работе конференции, которая будет проходить 26-28 сентября 2023 года в

Дзержинске. Предварительная программа конференции, включающая более 100 пленарных,

устных, стендовых и заочных докладов, доступна для ознакомления на нашем сайте.

Конференция будет проводиться в загородном отеле «Чайка». Отель расположен в сосновом

парке на берегу Оки. В рамках проведения конференции 28 сентября 2023 г. во второй половине

дня планируется экскурсия в Музей истории Горьковского автомобильного завода (Нижний

Новгород). Музей представляет вниманию гостей богатую коллекцию музейных экспонатов (в

том числе ретроавтомобилей, начиная с 1930-х годов), рассказывающих об истории и развитии

не только Горьковского автозавода, но и всего отечественного автомобилестроения.