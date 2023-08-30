Справочник "Деятели ТЭК и смежных отраслей промышленности"

Ранее в России издавалось много справочников в форматеКто есть кто, но потом таких изданий

практически не стало. Получить систематизированную информацию о персоналиях ТЭК и

обеспечивающих его отраслей стало сложнее. В настоящее время началась подготовка

справочника «Деятели ТЭК и смежных отраслей промышленности». Подборка включает в себя

биографии руководителей отраслевых компаний и видных экспертов. Справочник размещен на

известном Интернет–портале TEK–ALL.RU, который хорошо индексируется поисковыми

машинами. Пользователи при поиске информации видят в первую очередь биографию,

размещенную в справочнике, а не на случайных сайтах. Такой подход позволяет обеспечить

достоверность и адекватность информации и предоставить пользователям достоверный вариант

биографии.Участие в справочнике бесплатное. Биографии для публикации можно передать по

адресу:info@tek-all.ru с пометкой "для справочника".Информация делится на следующие

блоки

1. Образование, все учебные заведения и специальности, если есть ученая степень, то укажите.

2. Места работы с должностями

3. Награды, общественная деятельность, хобби и прочая информация по желанию.

Укажите координаты контактного лица с кем можно связаться если надо будет уточнить

информацию.