Справочник "Деятели ТЭК и смежных отраслей промышленности"

Ранее в России издавалось много справочников в форматеКто есть кто, но потом таких изданий
практически не стало. Получить систематизированную информацию о персоналиях ТЭК и
обеспечивающих его отраслей стало сложнее. В настоящее время началась подготовка
справочника «Деятели ТЭК и смежных отраслей промышленности». Подборка включает в себя
биографии руководителей отраслевых компаний и видных экспертов. Справочник размещен на
известном Интернет–портале TEK–ALL.RU, который хорошо индексируется поисковыми
машинами. Пользователи при поиске информации видят в первую очередь биографию,
размещенную в справочнике, а не на случайных сайтах. Такой подход позволяет обеспечить
достоверность и адекватность информации и предоставить пользователям достоверный вариант
биографии.Участие в справочнике бесплатное. Биографии для публикации можно передать по
адресу:info@tek-all.ru с пометкой "для справочника".Информация делится на следующие
блоки
1. Образование, все учебные заведения и специальности, если есть ученая степень, то укажите.
2. Места работы с должностями
3. Награды, общественная деятельность, хобби и прочая информация по желанию.
Укажите координаты контактного лица с кем можно связаться если надо будет уточнить
информацию.