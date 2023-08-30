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Справочник "Деятели ТЭК и смежных отраслей промышленности"

30 августа, 2023 13
Ранее в России издавалось много справочников в форматеКто есть кто, но потом таких изданий 
практически не стало. Получить систематизированную информацию о персоналиях ТЭК и 
обеспечивающих его отраслей стало сложнее. В настоящее время началась подготовка 
справочника «Деятели ТЭК и смежных отраслей промышленности». Подборка включает в себя 
биографии руководителей отраслевых компаний и видных экспертов. Справочник размещен на 
известном Интернет–портале TEK–ALL.RU, который хорошо индексируется поисковыми 
машинами. Пользователи при поиске информации видят в первую очередь биографию, 
размещенную в справочнике, а не на случайных сайтах. Такой подход позволяет обеспечить 
достоверность и адекватность информации и предоставить пользователям достоверный вариант 
биографии.Участие в справочнике бесплатное. Биографии для публикации можно передать по 
адресу:info@tek-all.ru с пометкой "для справочника".Информация делится на следующие 
блоки
1. Образование, все учебные заведения и специальности, если есть ученая степень, то укажите.
2. Места работы с должностями
3. Награды, общественная деятельность, хобби и прочая информация по желанию.
Укажите координаты контактного лица с кем можно связаться если надо будет уточнить 
информацию.

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