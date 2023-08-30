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Специалисты Угрешского завода трубопроводной арматуры совместно с компанией Софтел разработали ТЕХНОЛОГИЮ установки на задвижку встроенного датчика давления для сбора и передачи данных УСПД.

30 августа, 2023 11
Конструкция УСПД, применяемая в задвижке имеет уровень защиты IP68, надёжно защищает 
прибор от пыли и влаги. На задвижку устанавливается датчик, который позволяет собирать и 
передавать данные автономно, в течении многих лет работая на одной батарейке. В настоящее 
время при помощи новой технологии низкозатратного интернета LPWAN появилась 
возможность передавать данные дистанционно без дополнительных затрат с возможностью 
экономии электроэнергии. Мониторинг среды с использованием технологии LPWAN позволяет 
выявлять аномалии и потери в трубопроводе, что позволяет избежать серьёзных аварий. В 2021 
году УЗТПА получил патент на задвижку с устройством сбора и передачи данных. 
Использование современных технологий низкозатратного интернета LPWAN в задвижках 
производства УЗТПА с дистанционной передачей данных поможет своевременно предотвращать 
аварии на трубопроводах и случаи загрязнения окружающей среды.
Данные УЗТПА


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