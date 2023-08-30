Специалисты Угрешского завода трубопроводной арматуры совместно с компанией Софтел разработали ТЕХНОЛОГИЮ установки на задвижку встроенного датчика давления для сбора и передачи данных УСПД.

Конструкция УСПД, применяемая в задвижке имеет уровень защиты IP68, надёжно защищает

прибор от пыли и влаги. На задвижку устанавливается датчик, который позволяет собирать и

передавать данные автономно, в течении многих лет работая на одной батарейке. В настоящее

время при помощи новой технологии низкозатратного интернета LPWAN появилась

возможность передавать данные дистанционно без дополнительных затрат с возможностью

экономии электроэнергии. Мониторинг среды с использованием технологии LPWAN позволяет

выявлять аномалии и потери в трубопроводе, что позволяет избежать серьёзных аварий. В 2021

году УЗТПА получил патент на задвижку с устройством сбора и передачи данных.

Использование современных технологий низкозатратного интернета LPWAN в задвижках

производства УЗТПА с дистанционной передачей данных поможет своевременно предотвращать

аварии на трубопроводах и случаи загрязнения окружающей среды.

Данные УЗТПА



