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АО «Научно-производственное объединение Регулятор» разработало регулирующий клапан по специальным требованиям для компании «Новатэк».

21 августа, 2023 41
Среди конструкторских решений стоит отметить применение усилителя пневматического 
сигнала, ускоряющего работу мембранно-исполнительных механизмов, для обеспечения 
временных характеристик на открытие и закрытие клапана. Так, МИМы в виде тандема создают 
максимальное усилие на штоке 57000 Н. К тому же в конструкции использовали позиционер из 
нержавеющей стали для повышения рабочего ресурса. Он выполнен во взрывозащищенном 
исполнении (Exi), так как рабочей средой является газ. Поскольку клапан будет 
эксплуатироваться на объекте, расположенном на Балтийском море, то оборудование имеет 
морское исполнение и МИМы окрашены специальным порошковым покрытием.
Данные НПО ЭМК, Саратов

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