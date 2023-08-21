«КОРНЕТ»-НЕ ОПИСКА!

Такой продукт производят всего несколько предприятий в России, среди них – Промышленная

группа КОНАР. Механизмы фонтанной арматуры монтируются на устье нефтяной скважины и

предназначены для обеспечения ее эксплуатации фонтанным или механизированным способом,

герметизации, предотвращения межколонных перетоков, присоединения устройств для

исследования и проведения технологических операций.

– В течение последних пяти лет на производственных мощностях «Корнета» было освоено и

запущено в серийное производство устьевое оборудование для предприятий нефтегазовой

промышленности, –рассказалВиктор Дыминский, начальник цеха № 1 ООО «Корнет».– Таких

больших деталей мы раньше не делали, но всё прошло успешно. Данная фонтанная арматура

способна выдерживать большее давление изнутри. Если на станции случится авария,

конструкция выдержит сильнейший напор, все соединения выстоят, наши испытания это

подтверждают. Освоение нового изделия позволило нам существенно расширить линейку

выпускаемой продукции. В настоящее время наблюдается рост портфеля проектов с

трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, которые требуют освоения как технологий

добычи, так и специализированного устьевого оборудования, производителей которого в России

ограниченное количество,– прокомментировал руководитель направления службы развития АО

«КОНАР»Антон Белоусов.

Данные ПГ Конар, 17 августа