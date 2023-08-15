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ЛИДЕР ПРОМТУРИЗМА. АО БАЗ Объединенной металлургической компании (ОМК), работающий в Башкортостане, получил две муниципальные награды в сфере туризма.

15 августа, 2023 13
Промышленный туризм на заводе ОМК в Благовещенске компания начала развивать в 2020 году, 
спустя два года предприятие вошло в программу продвижения промтуризма Акселератора 
стратегических инициатив. За последний год на производстве побывало более тысячи туристов.
Сегодня жителям и гостям города предлагают посетить экскурсионный маршрут «Огонь. 
Металл. Люди»: увидеть основные цеха завода с 267-летней историей, красоту раскаленного 
металла, познакомиться с производством трубопроводной арматуры, узнать о работе 
современных металлургов и инженеров и сделать на память сувенирную монету. Школьникам и 
студентам доступна упрощенная версия экскурсии без посещения «горячих» цехов.
«Промышленный туризм на нашем предприятии динамично развивается, награды 
этоподтверждают. В начале августа мы встречаем тысячного туриста в этом году, значит,точно 
побьем собственный годовой рекорд посещаемости. Здорово, что люди открывают для себя 
новые туристические места ивыбирают необычные промышленные маршруты», — отметил 
управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Сайт ОМК, 11 августа

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