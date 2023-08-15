ЛИДЕР ПРОМТУРИЗМА. АО БАЗ Объединенной металлургической компании (ОМК), работающий в Башкортостане, получил две муниципальные награды в сфере туризма.

Промышленный туризм на заводе ОМК в Благовещенске компания начала развивать в 2020 году,

спустя два года предприятие вошло в программу продвижения промтуризма Акселератора

стратегических инициатив. За последний год на производстве побывало более тысячи туристов.

Сегодня жителям и гостям города предлагают посетить экскурсионный маршрут «Огонь.

Металл. Люди»: увидеть основные цеха завода с 267-летней историей, красоту раскаленного

металла, познакомиться с производством трубопроводной арматуры, узнать о работе

современных металлургов и инженеров и сделать на память сувенирную монету. Школьникам и

студентам доступна упрощенная версия экскурсии без посещения «горячих» цехов.

«Промышленный туризм на нашем предприятии динамично развивается, награды

этоподтверждают. В начале августа мы встречаем тысячного туриста в этом году, значит,точно

побьем собственный годовой рекорд посещаемости. Здорово, что люди открывают для себя

новые туристические места ивыбирают необычные промышленные маршруты», — отметил

управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Сайт ОМК, 11 августа