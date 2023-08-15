ИСКИ-СУДЫ. Вниманию партнеров ООО «НПФ «РАСКО» и ООО «РАСКО Газэлектроника», потребителей и газоснабжающих организаций

Уважаемые партнеры ООО «НПФ «РАСКО» и ООО «РАСКО Газэлектроника»!Обращаем

Ваше внимание написьмо, размещенное на сайтеООО «РАСКО Газэлектроника», по ссылке:

https://gaselectro.ru/vse_novosti/novosti_firmy/news-open-letter.html и адресованное партнерам,

потребителям и газоснабжающим организациям. Для Вашего удобства текст данного письма

приведен ниже:

"Уважаемые коллеги! Наше предприятие ООО «РАСКО Газэлектроника» (ИНН 5243013811)

было учреждено в 1998 г. как российско-немецкое совместное предприятие по производству

газоизмерительного оборудования и зарегистрировано под первоначальным наименованием

ООО «Газэлектроника», под которым вело свою деятельность с 1998 г. по 2004 г.

С 2004 г. по 2022 г. предприятие осуществляло производственную деятельность под фирменным

наименованиемООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника». За время своей работы ООО «ЭЛЬСТЕР

Газэлектроника» зарекомендовало себя как ведущее российское предприятие по производству

диафрагменных, ротационных и турбинных счетчиков газа, известных потребителям под

марками RVG, RABO, TRZ, электронных корректоров ЕК и ТС, измерительных комплексов СГ-

ЭК, созданных на их основе, а также иных газоизмерительных и газорегулирующих приборов.

В настоящее время после приостановки деятельности в 2022 г., произошедшей по инициативе

прежнего собственника организации, и дальнейшей смены собственника предприятие

восстанавливает свои позиции под новым именемООО «РАСКО Газэлектроника».

Наряду с продолжением выпуска линейки продукции, выпускаемой предприятием до сентября

2022 г. (счетчики TRZ и RABO измерительные комплексы СГ-ЭК на их базе, диафрагменные

счетчики газа типа ВК, электронные корректоры объема газа ЕК270 и ТС220, модули телеметрии

МТЭК, программный комплекс СОДЭК), ООО «РАСКО Газэлектроника» ведет активное

развитие новой продуктовой линейки, а именно:

сертифицированы и серийно выпускаютсяротационные РГ-Ритурбинные РГ-Тсчетчики

газа, которые по техническим характеристикам и качеству изготовления не уступают ранее

выпускавшимся ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» изделиям,

ведутся работы по разработке и подготовке производства на территории Российской

Федерации санкционно независимых электронных компонентов корректоров объема газа,

сертифицируютсяизмерительные комплексы СГ-ЭКна базе счетчиков газаРГ-РиРГ-Т,

возобновлено производство шкафного газорегуляторного оборудования.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества продукции, что являлось основной

причиной успехов предприятия в прежние годы.

Информация о деятельности ООО «РАСКО Газэлектроника» активно доводится до сведения

наших партнеров в том числе через каналы на нашем сайте https://gaselectro.ru/, многочисленные

публикации в прессе (https://gaselectro.ru/stati.html и https://packo.ru/publikatsii), посредством

организации выездных семинаров и вебинаров. Деятельность коллектива и руководства нашего

предприятия находят полное понимание и опираются на поддержку местных и региональных

органов власти, крупнейших газоснабжающих и газораспределительных организаций.

В свою очередь бывший менеджмент нашего предприятия в мае 2022 г. зарегистрировал на

территории Нижегородской области по нашему юридическому адресу (607220, Нижегородская

обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а) организацию с наименованием, схожим с нашим до

степени смешения – ООО «Газэлектроника» (ИНН 5243041600), что по нашему мнению,

является нарушением действующего законодательства Российской Федерации, в частности,

противоречит ст. 1252, 1474, 1475 ГК РФ.

Данная организация осуществляет аналогичный вид деятельности, что и ООО «РАСКО

Газэлектроника», выпускает продукцию с наименованиями, схожими до степени смешения с

нашей линейкой продукции (в частности корректоры ТК220, ЭК270, счетчики ВКР, РВГ,

измерительные комплексы СГ-ЭКР, СГ-ТКР) данными действиями вводя в заблуждение наших

партнеров и потребителей нашей продукции, что негативным образом сказывается на положении

ООО «РАСКО Газэлектроника» на рынке газового оборудования и дестабилизирует рынок

приборов учета газа.

ООО «РАСКО Газэлектроника» с целью мирного досудебного разрешения данной ситуации

обратилось в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с

письменной претензией о неправомерности использования ООО «Газэлектроника» (ИНН

5243041600) указанного наименования при осуществлении видов деятельности по кодам ОКВЭД

26.51 (производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации), 33.13

(ремонт электронного и оптического оборудования), 46.90 (торговля оптовая

неспециализированная). В свою очередь ООО «Газэлектроника» (ИНН 5243041600) отказалось

от добровольного удовлетворения законных требований нашего предприятия. С целью защиты

своих нарушенных прав ООО «РАСКО Газэлектроника» обратилось с соответствующим

исковым заявлением в Арбитражный суд Нижегородской области, заявление принято к

рассмотрению – дело №А43-17739/2023.

В связи с данными обстоятельствами, с целью минимизации в дальнейшем возможных репутационных рисков и финансовых потерь рекомендуем Вам принять во внимание вышеизложенную информацию.

