ШК 32МПа. ООО «Стройкомплект» (ГК ГЭСС-Пром) изготовило и осуществило поставку в адрес заказчиков партии шаровых кранов на высокое давление (до 32МПа).

«На высокое давление закладывается дополнительные требования к прочности конструкции.
ООО «Стройкомплект» гарантирует, что прочность и безаварийность шаровых кранов на
высокое давление нашего производства, подтверждается прочностными расчетами, успешным
прохождением испытаний, а также положительными отзывами наших клиентов»,-
подчеркнули вООО «Стройкомплект». Завод «ГЭСС-пром»был основан в г. Йошкар-Оле в
2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний день являются стальные
шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего
персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100 000 кранов в год. Благодаря
развитой дилерской сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-
пром» получила широкое признание и лестные отзывы покупателей.