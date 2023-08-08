ШК 32МПа. ООО «Стройкомплект» (ГК ГЭСС-Пром) изготовило и осуществило поставку в адрес заказчиков партии шаровых кранов на высокое давление (до 32МПа).

«На высокое давление закладывается дополнительные требования к прочности конструкции.

ООО «Стройкомплект» гарантирует, что прочность и безаварийность шаровых кранов на

высокое давление нашего производства, подтверждается прочностными расчетами, успешным

прохождением испытаний, а также положительными отзывами наших клиентов»,-

подчеркнули вООО «Стройкомплект». Завод «ГЭСС-пром»был основан в г. Йошкар-Оле в

2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний день являются стальные

шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего

персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100 000 кранов в год. Благодаря

развитой дилерской сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-

пром» получила широкое признание и лестные отзывы покупателей.