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ШК 32МПа. ООО «Стройкомплект» (ГК ГЭСС-Пром) изготовило и осуществило поставку в адрес заказчиков партии шаровых кранов на высокое давление (до 32МПа).

08 августа, 2023 4
«На высокое давление закладывается дополнительные требования к прочности конструкции. 
ООО «Стройкомплект» гарантирует, что прочность и безаварийность шаровых кранов на 
высокое давление нашего производства, подтверждается прочностными расчетами, успешным 
прохождением испытаний, а также положительными отзывами наших клиентов»,- 
подчеркнули вООО «Стройкомплект». Завод «ГЭСС-пром»был основан в г. Йошкар-Оле в 
2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний день являются стальные 
шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего 
персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100 000 кранов в год. Благодаря 
развитой дилерской сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-
пром» получила широкое признание и лестные отзывы покупателей.

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