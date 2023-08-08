РАСПРОДАЖА. Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. Запорная арматура для систем отопления высокого качества

Распродажа санитарной арматурыиз наличия на складе. Срок акции - до полной ликвидации

из наличия. Информацию по стоимости и наличия вы можете получить по тел. +7(812) 380-76-92

Термостатическая арматура SCHLOSSER (Шлёссер) имеет безупречное исполнение и высокие

эксплуатационные характеристики, так как изготавливается из высококачественного сырья на

самом современном оборудовании (сплав латуни CW617N в соответствии с EN 12165 (старая

марка сплава OT58)). На всех этапах производства проводится тотальный контроль качества,

чтобы полностью исключить заводской брак. Изделия не протекают, они прочны, износостойки,

надежны и долговечны, а соответственно быстро окупаются и служат много лет.

Компания «Schlosser Heiztechnik Gruppe»предлагает арматуру для отопления различного

дизайна, таким образом можно идеально подобрать цвет, размер и форму арматуры.



