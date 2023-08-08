РАСПРОДАЖА. Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. Запорная арматура для систем отопления высокого качества

Распродажа санитарной арматурыиз наличия на складе. Срок акции - до полной ликвидации
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Термостатическая арматура SCHLOSSER (Шлёссер) имеет безупречное исполнение и высокие
эксплуатационные характеристики, так как изготавливается из высококачественного сырья на
самом современном оборудовании (сплав латуни CW617N в соответствии с EN 12165 (старая
марка сплава OT58)). На всех этапах производства проводится тотальный контроль качества,
чтобы полностью исключить заводской брак. Изделия не протекают, они прочны, износостойки,
надежны и долговечны, а соответственно быстро окупаются и служат много лет.
Компания «Schlosser Heiztechnik Gruppe»предлагает арматуру для отопления различного
дизайна, таким образом можно идеально подобрать цвет, размер и форму арматуры.