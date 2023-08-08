Насайте крепежного завода БЕРВЕЛ дана информация о партнёрах, которые помогают развитию завода

Корпорация развития Рязанской областисовместно сЦентром опережающей профессиональной
подготовки год назад создали проект «Кадры для инвесторов», который объединяет несколько
региональных ведомств и образовательные организации высшего и среднего профессионального
образования. Такое сотрудничество продуктивно работает в плане подбора персонала на
актуальные вакансии. Оно особенно перспективно в плане подготовки кадров, привлечении
молодёжи, а также популяризации производственных профессий.
«Корпорация развития» совместно сЦентром занятости населения Рязанской областитакже
организуют специализированные ярмарки вакансий на площадках высших учебных заведений.
«БЕРВЕЛ» на постоянной основе принимает активное участие в различных мероприятиях,
направленных на выстраивание прочных связей с учебными заведениями региона.