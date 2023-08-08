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Насайте крепежного завода БЕРВЕЛ дана информация о партнёрах, которые помогают развитию завода

08 августа, 2023 4
Корпорация развития Рязанской областисовместно сЦентром опережающей профессиональной 
подготовки год назад создали проект «Кадры для инвесторов», который объединяет несколько 
региональных ведомств и образовательные организации высшего и среднего профессионального 
образования. Такое сотрудничество продуктивно работает в плане подбора персонала на 
актуальные вакансии. Оно особенно перспективно в плане подготовки кадров, привлечении 
молодёжи, а также популяризации производственных профессий.
«Корпорация развития» совместно сЦентром занятости населения Рязанской областитакже 
организуют специализированные ярмарки вакансий на площадках высших учебных заведений.
«БЕРВЕЛ» на постоянной основе принимает активное участие в различных мероприятиях, 
направленных на выстраивание прочных связей с учебными заведениями региона.

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