Луганский завод трубопроводной арматуры вдвое увеличил объёмы производства после присоединения республики к России.

Предприятие поставляет шаровые краны и трубы подрядчикам по всей России, в том числе
«Газпрому», «Лукойла», «Транснефти», предприятиям химической промышленности. Как
отметил председатель совета директоров заводаСергей Горохов, завод «Маршал» участвует в
восстановлении Мариуполя.
До 2014 года ЛЗТА поставлял в Россию до 78 процентов продукции, 7 процентов — в
Белоруссию, 15 процентов — на Украину. Из-за военных действий предприятие потеряло
прежние рынки сбыта, но в настоящее время объёмы поставок восстановлены
Данные ЛЗТА «Маршал»