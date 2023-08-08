Луганский завод трубопроводной арматуры вдвое увеличил объёмы производства после присоединения республики к России.

Предприятие поставляет шаровые краны и трубы подрядчикам по всей России, в том числе

«Газпрому», «Лукойла», «Транснефти», предприятиям химической промышленности. Как

отметил председатель совета директоров заводаСергей Горохов, завод «Маршал» участвует в

восстановлении Мариуполя.

До 2014 года ЛЗТА поставлял в Россию до 78 процентов продукции, 7 процентов — в

Белоруссию, 15 процентов — на Украину. Из-за военных действий предприятие потеряло

прежние рынки сбыта, но в настоящее время объёмы поставок восстановлены

Данные ЛЗТА «Маршал»