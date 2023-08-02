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МОСКОВСКИЕ АРМЗАВОДЫ. НПО АСТА возведет еще один производственно-складской комплекс в Воскресенске (Подмосковье)

02 августа, 2023 21
Компания НПО АСТА расширяет производственные и складские возможности. В частности, 
предприятие открыло новый склад отгрузки готовой продукции площадью 2 000 кв.м. в двух 
километрах от основного производственного комплекса, на территории предприятия «Красный 
строитель». Новый склад оснащен всем необходимым оборудованием, имеет удобный подъезд 
для грузовых машин, большие погрузочные ворота и пандус. Помимо этого, руководством 
предприятий Группы компаний «Астима», в которую входит завод НПО АСТА, было принято 
решение о дальнейшем расширении производства. В настоящий момент идет процесс покупки и 
регистрации в собственность нового участка промышленных земель в Подмосковье для 
строительства современного производственно-складского комплекса и согласование сроков 
начала строительства.

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