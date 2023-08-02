МОСКОВСКИЕ АРМЗАВОДЫ. НПО АСТА возведет еще один производственно-складской комплекс в Воскресенске (Подмосковье)

Компания НПО АСТА расширяет производственные и складские возможности. В частности,
предприятие открыло новый склад отгрузки готовой продукции площадью 2 000 кв.м. в двух
километрах от основного производственного комплекса, на территории предприятия «Красный
строитель». Новый склад оснащен всем необходимым оборудованием, имеет удобный подъезд
для грузовых машин, большие погрузочные ворота и пандус. Помимо этого, руководством
предприятий Группы компаний «Астима», в которую входит завод НПО АСТА, было принято
решение о дальнейшем расширении производства. В настоящий момент идет процесс покупки и
регистрации в собственность нового участка промышленных земель в Подмосковье для
строительства современного производственно-складского комплекса и согласование сроков
начала строительства.