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ЛЮК-ЛАЗ - НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Компания «Серебряный мир 2000» осуществила поставку люк-лазов (СДТ) диаметром 500 мм для ПАО «Газпром».

24 июля, 2023 21
Люк-лаз – это необходимые функциональные элементы, которые предоставляют бригаде доступ 
в резервуар для осмотра, ремонта и выполнения иных необходимых манипуляций. Несмотря на 
кажущуюся простоту конструкции и назначения, на деле люк-лазы изготавливаются в 
соответствии со строгими стандартами. При работе компания учитывала не только нормативные 
показатели, прочность и технологичность конструкции, но и выполнила заказ в строгом 
соответствии с требованиями безопасности. Данный люк будет использован для строительства 
прохода компрессорной станции «Северная», которая входит в состав Северного линейного 
производственного управления магистральных газопроводов. КС обеспечивает транспортировку 
природного газа по магистральному газопроводу «Ленинград – Выборг – Госграница» в 
Финляндию, по газопроводам-отводам потребителям Ленинградской области и на терминал по 
производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту города Высоцк. Отметим, что 
компания «Серебряный мир 2000» занимается поставкой и изготовлением соединительных 
деталей трубопроводов. В том числе мы успешно реализуем проекты по индивидуальному ТЗ 
заказчика. Позвоните нам +7 (343) 385-05-85 или пишитеoffice@sm2000.ru— мы всегда 
открыты для сотрудничества.

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