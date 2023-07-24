ЛЮК-ЛАЗ - НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Компания «Серебряный мир 2000» осуществила поставку люк-лазов (СДТ) диаметром 500 мм для ПАО «Газпром».

Люк-лаз – это необходимые функциональные элементы, которые предоставляют бригаде доступ

в резервуар для осмотра, ремонта и выполнения иных необходимых манипуляций. Несмотря на

кажущуюся простоту конструкции и назначения, на деле люк-лазы изготавливаются в

соответствии со строгими стандартами. При работе компания учитывала не только нормативные

показатели, прочность и технологичность конструкции, но и выполнила заказ в строгом

соответствии с требованиями безопасности. Данный люк будет использован для строительства

прохода компрессорной станции «Северная», которая входит в состав Северного линейного

производственного управления магистральных газопроводов. КС обеспечивает транспортировку

природного газа по магистральному газопроводу «Ленинград – Выборг – Госграница» в

Финляндию, по газопроводам-отводам потребителям Ленинградской области и на терминал по

производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту города Высоцк. Отметим, что

компания «Серебряный мир 2000» занимается поставкой и изготовлением соединительных

деталей трубопроводов. В том числе мы успешно реализуем проекты по индивидуальному ТЗ

заказчика. Позвоните нам +7 (343) 385-05-85 или пишитеoffice@sm2000.ru— мы всегда

открыты для сотрудничества.



