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Челябинская ГК LD приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ на стенде РЭЦ. Мероприятие прошло с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

17 июля, 2023 28
Продукция ГК LD представлена на стенде РЭЦ. Такую привилегию компания LD (входит в Союз 
машиностроителей России) получила благодаря победе в конкурсе Российского экспортного 
центра в прошлом году. Победителем в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в 
малом бизнесе по итогам 2021 года признан «Равани-Рус» – эксклюзивный экспортер компании 
LD, который поставляет трубопроводную арматуру в 24 страны мира. На международной 
выставке ИННОПРОМ-2023 компания LD представляет новинки производства: латунные краны 
LD Pride различных исполнений, фильтр чугунный LD, резьбовые латунные фитинги, а также 
демонстрационное пособие, показывающее все этапы производства завода «ЛД Прайд».
Данные Союза машиностроителей РФ, 14 июля

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