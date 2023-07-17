Челябинская ГК LD приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ на стенде РЭЦ. Мероприятие прошло с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

Продукция ГК LD представлена на стенде РЭЦ. Такую привилегию компания LD (входит в Союз

машиностроителей России) получила благодаря победе в конкурсе Российского экспортного

центра в прошлом году. Победителем в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в

малом бизнесе по итогам 2021 года признан «Равани-Рус» – эксклюзивный экспортер компании

LD, который поставляет трубопроводную арматуру в 24 страны мира. На международной

выставке ИННОПРОМ-2023 компания LD представляет новинки производства: латунные краны

LD Pride различных исполнений, фильтр чугунный LD, резьбовые латунные фитинги, а также

демонстрационное пособие, показывающее все этапы производства завода «ЛД Прайд».

Данные Союза машиностроителей РФ, 14 июля