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АРАКО и ЗПА ПЕЧКИ развивают свою деятельность в сфере энергетики в России для поставки арматуры и электроприводов.

17 июля, 2023 17
Информацию о компаниях, просивших об исключениях, ведомство не предоставило. По данным 
издания, речь идет о крупнейшей в Чехии энергетической компании CEZ, которой в том числе 
принадлежат АЭС «Дукованы» и «Темелин».  Представитель компании подтвердил, что запросы 
на исключение подавала в том числе и компания по производству трубопроводной арматуры 
Arako. «Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что 
это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему 
экспорт»,— рассказал директор ФАУ Иржи Гилмар.
Данные ФАУ, НПАА, 10 июля

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