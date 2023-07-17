АРАКО и ЗПА ПЕЧКИ развивают свою деятельность в сфере энергетики в России для поставки арматуры и электроприводов.

Информацию о компаниях, просивших об исключениях, ведомство не предоставило. По данным

издания, речь идет о крупнейшей в Чехии энергетической компании CEZ, которой в том числе

принадлежат АЭС «Дукованы» и «Темелин». Представитель компании подтвердил, что запросы

на исключение подавала в том числе и компания по производству трубопроводной арматуры

Arako. «Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что

это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему

экспорт»,— рассказал директор ФАУ Иржи Гилмар.

Данные ФАУ, НПАА, 10 июля