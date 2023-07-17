ИННПРОМ 2023.

А также демонстрационно-учебный стенд, который моделирует работу насосной установки. Это

оборудование помогает разрабатывать и испытывать новые продукты, в том числе арматуру для

проектов, связанных со сжиженным природным газом (СПГ), проводить работы по комплексному и

сервисному инжинирингу, быстро и точно исследовать детали для контроля их качества, а также

обучать специалистов. Самым крупным выставочным экспонатом станет цельнолитой гребной

винт фиксированного шага, вес которого 2 тонны. Это новый вид продукции Промышленной группы

КОНАР для судостроения. Полный цикл производства освоен в 2023 г. Уникальность гребного винта

обусловлена инновационностью технологий. Правильность и точность геометрии изделия заложена в

процессе трехмерного проектирования отливки. Оборудование, установленное на заводе «БВК», не

имеет аналогов среди литейных производств РФ. Это современный плавильный комплекс с глубоким

рафинированием расплава стали от неметаллических включений и растворенных газов. Возможности

механического дивизиона КОНАР позволяют качественно обрабатывать отливку и получать

подобные сложнопрофильные изделия.