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ИННПРОМ 2023.

17 июля, 2023 6
А также демонстрационно-учебный стенд, который моделирует работу насосной установки. Это 
оборудование помогает разрабатывать и испытывать новые продукты, в том числе арматуру для 
проектов, связанных со сжиженным природным газом (СПГ), проводить работы по комплексному и 
сервисному инжинирингу, быстро и точно исследовать детали для контроля их качества, а также 
обучать специалистов. Самым крупным выставочным экспонатом станет цельнолитой гребной 
винт фиксированного шага, вес которого 2 тонны. Это новый вид продукции Промышленной группы 
КОНАР для судостроения. Полный цикл производства освоен в 2023 г. Уникальность гребного винта 
обусловлена инновационностью технологий. Правильность и точность геометрии изделия заложена в 
процессе трехмерного проектирования отливки. Оборудование, установленное на заводе «БВК», не 
имеет аналогов среди литейных производств РФ. Это современный плавильный комплекс с глубоким 
рафинированием расплава стали от неметаллических включений и растворенных газов. Возможности 
механического дивизиона КОНАР позволяют качественно обрабатывать отливку и получать 
подобные сложнопрофильные изделия.

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