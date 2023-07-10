Группа ПОЛИПЛАСТИК провела вебинар по особенностям выбора труб и фитингов для водопровода и канализации (6 июля 2023)

Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных

материалов (АСПМ) провел вебинар на тему «Как обоснованно выбрать полимерную трубу для

водопровода и канализации? Факторы транспортируемой среды и грунтовых условий».

Вебинар был посвящен актуальной теме – выбору оптимального варианта полимерного трубопровода.

Участники мероприятия узнали о многих свойствах и особенностях полимерных труб для водопровода и

канализации, а также о нормативных требованиях, регламентирующих их выбор.

В обучающем мероприятии приняло участие 119 слушателей из 48 городов Российской Федерации и

стран СНГ. Основную часть слушателей составили проектировщики и инженеры. Также в вебинаре

приняли участие руководители строительных организаций, службы ПТО и специалисты технического

надзора.

Вебинар провел Илья Аверкеев – кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и

экспертизы управления нормативно-технической документации Департамента информационной политики

и развития Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Основной акцент в ходе вебинара был сделан на нормативные требования по выбору труб. Спикер,

ссылаясь на СП 399. 1325800.2018, подробно разъяснил требования к выбору напорных и безнапорных

трубопроводов, рассказал о требованиях по прокладке труб под дорогами и через водотоки, а также

разобрал требования к устройству оснований и обратной засыпке труб.

Отдельно в ходе своей лекции Илья Аверкеев выделил информационное письмо Группы

ПОЛИПЛАСТИК для проектных и строительно-монтажных организаций, в котором даны подробные

пояснения к выбору труб, исходя из условий прокладки, и рассказал об альбомах типовых решений.

В завершение лекции спикер поднял вопрос автоматизации работы с полимерными трубопроводами и

рассказал о приложениях PolyHydro и CheckFusion, которые могут облегчить работу проектировщикам и

сварщикам.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК