Группа ПОЛИПЛАСТИК провела вебинар по особенностям выбора труб и фитингов для водопровода и канализации (6 июля 2023)

Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных
материалов (АСПМ) провел вебинар на тему «Как обоснованно выбрать полимерную трубу для
водопровода и канализации? Факторы транспортируемой среды и грунтовых условий».
Вебинар был посвящен актуальной теме – выбору оптимального варианта полимерного трубопровода.
Участники мероприятия узнали о многих свойствах и особенностях полимерных труб для водопровода и
канализации, а также о нормативных требованиях, регламентирующих их выбор.
В обучающем мероприятии приняло участие 119 слушателей из 48 городов Российской Федерации и
стран СНГ. Основную часть слушателей составили проектировщики и инженеры. Также в вебинаре
приняли участие руководители строительных организаций, службы ПТО и специалисты технического
надзора.
Вебинар провел Илья Аверкеев – кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и
экспертизы управления нормативно-технической документации Департамента информационной политики
и развития Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Основной акцент в ходе вебинара был сделан на нормативные требования по выбору труб. Спикер,
ссылаясь на СП 399. 1325800.2018, подробно разъяснил требования к выбору напорных и безнапорных
трубопроводов, рассказал о требованиях по прокладке труб под дорогами и через водотоки, а также
разобрал требования к устройству оснований и обратной засыпке труб.
Отдельно в ходе своей лекции Илья Аверкеев выделил информационное письмо Группы
ПОЛИПЛАСТИК для проектных и строительно-монтажных организаций, в котором даны подробные
пояснения к выбору труб, исходя из условий прокладки, и рассказал об альбомах типовых решений.
В завершение лекции спикер поднял вопрос автоматизации работы с полимерными трубопроводами и
рассказал о приложениях PolyHydro и CheckFusion, которые могут облегчить работу проектировщикам и
сварщикам.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК