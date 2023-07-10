Открытая публикация ценовых индикаторов и прайсов на основные виды МТР, закупаемые нефтегазовыми компаниями по данным опросов (07.07.2023)

В связи с изменением международной обстановки начали формироваться российские агентства для

подготовки ценовых индикаторов на сырьевые товары. Турбулентность экономики и нестабильная

ситуация с ценами на трубы, кабель, УЭЦН, пропант, метанол, другую базовую продукцию привели к

необходимости ежемесячной публикации цен на закупаемые МТР. Речь не идет о ценах в конкретных

коммерческих контрактах, а о ежемесячной публикации уровня цен на базовую номенклатуру МТР.

Цены публикуются путем опросов служб МТО нефтегазовых компаний. Такие индикаторы нужны

рынку, они позволяют избежать ценовых перекосов, когда, например, цена меди возрастает на 5, а цена

кабеля на 25 процентов. Просим ознакомиться с номенклатурой и ценами по ссылке tek-r.ru/price и до

18.07.2023 направить замечания по адресу info@tek-r.ru.

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