Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ПГ КОНАР НОВОЕ ДЛЯ ГМС: в Челябинске на заводе «Современные Кузнечные Технологии» освоили выпуск новый тип поковок в виде цилиндров с отверстием.

10 июля, 2023 22
Изделие будет использоваться в изготовлении аварийного питательного насоса для охлаждения 
энергоблоков ядерного реактора АЭС «Руппур» в Бангладеш. Договор на поставку поковок заключен 
с АО «ГМС Ливгидромаш» (входит в Группу ГМС) – крупнейшим в России производителем насосного и 
компрессорного оборудования для энергетической и нефтегазовой отраслей. – Проект реализован 
благодаря взаимодействию с другим предприятием дивизиона – сталелитейным заводом «БВК». Это 
обеспечило полный цикл производства в соответствии с высокими требованиями заказчика. Мы 
разработали и создали кузнечную оснастку, провели несколько этапов термической и механической 
обработки. В результате получили ступенчатую коническую оправку – основной технологический 
инструмент для выполнения центрального отверстия в поковках. Производственная и технологическая 
службы провели натурное освоение, что позволило добиться необходимой геометрии изделия, – 
рассказал заместитель директора ООО «СКТ» Александр Черкасов. Подобная технология 
значительно оптимизирует производственные процессы – сокращает время на механическую обработку и 
снижает расходные коэффициенты сырья.

← Вернуться