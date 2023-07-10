ПГ КОНАР НОВОЕ ДЛЯ ГМС: в Челябинске на заводе «Современные Кузнечные Технологии» освоили выпуск новый тип поковок в виде цилиндров с отверстием.

Изделие будет использоваться в изготовлении аварийного питательного насоса для охлаждения

энергоблоков ядерного реактора АЭС «Руппур» в Бангладеш. Договор на поставку поковок заключен

с АО «ГМС Ливгидромаш» (входит в Группу ГМС) – крупнейшим в России производителем насосного и

компрессорного оборудования для энергетической и нефтегазовой отраслей. – Проект реализован

благодаря взаимодействию с другим предприятием дивизиона – сталелитейным заводом «БВК». Это

обеспечило полный цикл производства в соответствии с высокими требованиями заказчика. Мы

разработали и создали кузнечную оснастку, провели несколько этапов термической и механической

обработки. В результате получили ступенчатую коническую оправку – основной технологический

инструмент для выполнения центрального отверстия в поковках. Производственная и технологическая

службы провели натурное освоение, что позволило добиться необходимой геометрии изделия, –

рассказал заместитель директора ООО «СКТ» Александр Черкасов. Подобная технология

значительно оптимизирует производственные процессы – сокращает время на механическую обработку и

снижает расходные коэффициенты сырья.