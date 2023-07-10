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С 1 СЕНТЯБРЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.

10 июля, 2023 25
Организаторами мероприятия выступили Ассоциации по техническому регулированию 
«АССТР», Научно-промышленная Ассоциация Арматуростроителей и Лицензированный 
учебный центр АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки». В мероприятии 
приняли участие представители производителей и импортеров трубопроводной арматуры. В 
связи с обязательной сертификацией с 1 сентября 2023 г. на латунные шаровые краны, вопросы, 
обсуждаемые на мероприятии, стали крайне актуальными для всех участников рынка.
Исполнительный директор компании LD Левин Дмитрий Олегович рассказал слушателям о 
требованиях к латунным кранам по ГОСТ Р 59553-2021 и о предпосылках разработки и принятия 
ГОСТ Р 59553-2021.

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