С 1 СЕНТЯБРЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциации по техническому регулированию
«АССТР», Научно-промышленная Ассоциация Арматуростроителей и Лицензированный
учебный центр АНО ДПО «Региональная система специальной подготовки». В мероприятии
приняли участие представители производителей и импортеров трубопроводной арматуры. В
связи с обязательной сертификацией с 1 сентября 2023 г. на латунные шаровые краны, вопросы,
обсуждаемые на мероприятии, стали крайне актуальными для всех участников рынка.
Исполнительный директор компании LD Левин Дмитрий Олегович рассказал слушателям о
требованиях к латунным кранам по ГОСТ Р 59553-2021 и о предпосылках разработки и принятия
ГОСТ Р 59553-2021.