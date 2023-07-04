ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

Об этом сообщил 22 июня «ДП» первый зам. гендиректора предприятия Евгений Коптяев в рамках
Международного военно-морского салона (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте. По его
словам, речь идёт о поставке элементов управления судном, которые будут работать по заданным
программой алгоритмам. «К примеру, электропривод насосов для открывания судовой арматуры обычно
работает в двух положениях: открыть и закрыть. Теперь у него 118 характеристик, с помощью которых
можно дистанционно устанавливать оборудование в нескольких положениях и одновременно с этим
получать от них обратную связь», — сказал Евгений Коптяев. В составе нового оборудования, которое
также представил «Армалит» на МВМС, — шкаф управления на несколько приводов, имитация панели
судовой рубки с управлением интеллектуальными агрегатами. «Через эту панель ведётся
программирование элементов; а также на неё поступает обратная связь, если где-то есть неполадка», —
пояснил Евгений Коптяев. По его словам, есть перспектива использования этой разработки на научно-
исследовательских судах.