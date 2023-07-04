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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

04 июля, 2023 10
Об этом сообщил 22 июня «ДП» первый зам. гендиректора предприятия Евгений Коптяев в рамках 
Международного военно-морского салона (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте. По его 
словам, речь идёт о поставке элементов управления судном, которые будут работать по заданным 
программой алгоритмам. «К примеру, электропривод насосов для открывания судовой арматуры обычно 
работает в двух положениях: открыть и закрыть. Теперь у него 118 характеристик, с помощью которых 
можно дистанционно устанавливать оборудование в нескольких положениях и одновременно с этим 
получать от них обратную связь», — сказал Евгений Коптяев. В составе нового оборудования, которое 
также представил «Армалит» на МВМС, — шкаф управления на несколько приводов, имитация панели 
судовой рубки с управлением интеллектуальными агрегатами. «Через эту панель ведётся 
программирование элементов; а также на неё поступает обратная связь, если где-то есть неполадка», — 
пояснил Евгений Коптяев. По его словам, есть перспектива использования этой разработки на научно-
исследовательских судах.

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