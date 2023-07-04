ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

Об этом сообщил 22 июня «ДП» первый зам. гендиректора предприятия Евгений Коптяев в рамках

Международного военно-морского салона (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте. По его

словам, речь идёт о поставке элементов управления судном, которые будут работать по заданным

программой алгоритмам. «К примеру, электропривод насосов для открывания судовой арматуры обычно

работает в двух положениях: открыть и закрыть. Теперь у него 118 характеристик, с помощью которых

можно дистанционно устанавливать оборудование в нескольких положениях и одновременно с этим

получать от них обратную связь», — сказал Евгений Коптяев. В составе нового оборудования, которое

также представил «Армалит» на МВМС, — шкаф управления на несколько приводов, имитация панели

судовой рубки с управлением интеллектуальными агрегатами. «Через эту панель ведётся

программирование элементов; а также на неё поступает обратная связь, если где-то есть неполадка», —

пояснил Евгений Коптяев. По его словам, есть перспектива использования этой разработки на научно-

исследовательских судах.