МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЛНР.

«Сейчас федеральным и региональным властям необходимо принять ряд нормативно-правовых
актов, которые запустят механизм вступления предприятий четырех новых регионов в СЭЗ», –
цитирует пресс-служба Сергея Горохова. «Маршал» специализируется на выпуске широкого
ассортимента шаровых кранов для тепло-, газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей
промышленности, а также химических предприятий. В число потребителей этой продукции
входят почти все значимые компании российского топливно-энергетического комплекса.
В начале марта 2023 г. врио Главы ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что на сегодня ЛЗТА
находится в очень хорошем состоянии и выпускает востребованную продукцию. Однако он
нуждается в инвестициях для развития производства и расширения рынков сбыта. Тогда же
пресс-служба Правительства РФ сообщала, что «Маршал» для создания индустриального парка и
расширения производства может воспользоваться такими федеральными мерами
государственной поддержки, как получение льготного займа Фонда развития промышленности
(ФРП), а также – компенсация затрат на создание промышленной инфраструктуры.