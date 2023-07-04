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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЛНР.

04 июля, 2023 22
«Сейчас федеральным и региональным властям необходимо принять ряд нормативно-правовых 
актов, которые запустят механизм вступления предприятий четырех новых регионов в СЭЗ», – 
цитирует пресс-служба Сергея Горохова. «Маршал» специализируется на выпуске широкого 
ассортимента шаровых кранов для тепло-, газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей 
промышленности, а также химических предприятий. В число потребителей этой продукции 
входят почти все значимые компании российского топливно-энергетического комплекса.
В начале марта 2023 г. врио Главы ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что на сегодня ЛЗТА 
находится в очень хорошем состоянии и выпускает востребованную продукцию. Однако он 
нуждается в инвестициях для развития производства и расширения рынков сбыта. Тогда же 
пресс-служба Правительства РФ сообщала, что «Маршал» для создания индустриального парка и 
расширения производства может воспользоваться такими федеральными мерами 
государственной поддержки, как получение льготного займа Фонда развития промышленности 
(ФРП), а также – компенсация затрат на создание промышленной инфраструктуры.

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