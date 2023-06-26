Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская посетила Петербургский международный экономический форум и приняла участие в ряде сессий, посвященных вопросам развития атомного потенциала и развитию промышленного сектора.

Одним из основных мероприятий 16 июня стала пленарная сессия «Росатома», посвященная

роли атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета страны. На

мероприятии глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал об уже реализуемых проектах: 2-х

строящихся блоках Ленинградской АЭС, 2-х энергоблоках на Курской АЭС, расширении

Смоленской и Кольской атомных станций и готовящемся к возведению на Белоярской станции

энергоблоку с быстрым реактором БН-1200. Также он подтвердил планы по строительству в

Томской области первого в мире энергоблока с реактором 4-го поколения и дальнейшей

региональной экспансии атомной энергетики в Сибирь и на Дальний восток.

Также на полях ПМЭФ между МК «Сплав», Министерством промышленности и торговли

Новгородской области, Министерством образования и НовГУ подписано четырёхстороннее

соглашение о сотрудничестве в сфере формирования в регионе эффективной системы

подготовки кадров.

Оно подразумевает тесное взаимодействие между машиностроительным предприятием, органами власти

и ВУЗом по созданию условий для подготовки кадров в сфере промышленности. Стороны приняли на

себя обязательства по постоянному мониторингу кадровых потребностей и соответствующей

корректировке объемов и структуры подготовки кадров среднего и высшего образования, включая

развитие программ целевого обучения, переподготовки и повышения квалификации, в том числе – и для

желающих переехать в Новгородскую область.

Соглашение стало подтверждением официального статуса многогранной работы, которую предприятие

ведет для улучшения кадровой ситуации среди рабочих и инженерных специальностей. Корпорация

«Сплав» намерена усилить свое участие в планировании и организации образовательного процесса по

ряду востребованных направлений, внедрять дополнительные профдисциплины, а также проводить

производственную стажировку для мастеров профессионального обучения и преподавателей профильных

дисциплин по новым технологиям и оборудованию, внедряемым на предприятии.

Данные МК Сплав