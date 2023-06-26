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Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская посетила Петербургский международный экономический форум и приняла участие в ряде сессий, посвященных вопросам развития атомного потенциала и развитию промышленного сектора.

26 июня, 2023 21
Одним из основных мероприятий 16 июня стала пленарная сессия «Росатома», посвященная 
роли атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета страны. На 
мероприятии глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал об уже реализуемых проектах: 2-х 
строящихся блоках Ленинградской АЭС, 2-х энергоблоках на Курской АЭС, расширении 
Смоленской и Кольской атомных станций и готовящемся к возведению на Белоярской станции 
энергоблоку с быстрым реактором БН-1200. Также он подтвердил планы по строительству в 
Томской области первого в мире энергоблока с реактором 4-го поколения и дальнейшей 
региональной экспансии атомной энергетики в Сибирь и на Дальний восток.
Также на полях ПМЭФ между МК «Сплав», Министерством промышленности и торговли 
Новгородской области, Министерством образования и НовГУ подписано четырёхстороннее 
соглашение о сотрудничестве в сфере формирования в регионе эффективной системы 
подготовки кадров.
Оно подразумевает тесное взаимодействие между машиностроительным предприятием, органами власти 
и ВУЗом по созданию условий для подготовки кадров в сфере промышленности. Стороны приняли на 
себя обязательства по постоянному мониторингу кадровых потребностей и соответствующей 
корректировке объемов и структуры подготовки кадров среднего и высшего образования, включая 
развитие программ целевого обучения, переподготовки и повышения квалификации, в том числе – и для 
желающих переехать в Новгородскую область.
Соглашение стало подтверждением официального статуса многогранной работы, которую предприятие 
ведет для улучшения кадровой ситуации среди рабочих и инженерных специальностей. Корпорация 
«Сплав» намерена усилить свое участие в планировании и организации образовательного процесса по 
ряду востребованных направлений, внедрять дополнительные профдисциплины, а также проводить 
производственную стажировку для мастеров профессионального обучения и преподавателей профильных 
дисциплин по новым технологиям и оборудованию, внедряемым на предприятии.
Данные МК Сплав

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