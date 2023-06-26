Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская посетила Петербургский международный экономический форум и приняла участие в ряде сессий, посвященных вопросам развития атомного потенциала и развитию промышленного сектора.

Одним из основных мероприятий 16 июня стала пленарная сессия «Росатома», посвященная
роли атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета страны. На
мероприятии глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал об уже реализуемых проектах: 2-х
строящихся блоках Ленинградской АЭС, 2-х энергоблоках на Курской АЭС, расширении
Смоленской и Кольской атомных станций и готовящемся к возведению на Белоярской станции
энергоблоку с быстрым реактором БН-1200. Также он подтвердил планы по строительству в
Томской области первого в мире энергоблока с реактором 4-го поколения и дальнейшей
региональной экспансии атомной энергетики в Сибирь и на Дальний восток.
Также на полях ПМЭФ между МК «Сплав», Министерством промышленности и торговли
Новгородской области, Министерством образования и НовГУ подписано четырёхстороннее
соглашение о сотрудничестве в сфере формирования в регионе эффективной системы
подготовки кадров.
Оно подразумевает тесное взаимодействие между машиностроительным предприятием, органами власти
и ВУЗом по созданию условий для подготовки кадров в сфере промышленности. Стороны приняли на
себя обязательства по постоянному мониторингу кадровых потребностей и соответствующей
корректировке объемов и структуры подготовки кадров среднего и высшего образования, включая
развитие программ целевого обучения, переподготовки и повышения квалификации, в том числе – и для
желающих переехать в Новгородскую область.
Соглашение стало подтверждением официального статуса многогранной работы, которую предприятие
ведет для улучшения кадровой ситуации среди рабочих и инженерных специальностей. Корпорация
«Сплав» намерена усилить свое участие в планировании и организации образовательного процесса по
ряду востребованных направлений, внедрять дополнительные профдисциплины, а также проводить
производственную стажировку для мастеров профессионального обучения и преподавателей профильных
дисциплин по новым технологиям и оборудованию, внедряемым на предприятии.
Данные МК Сплав