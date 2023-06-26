ЛУНДА: ЧТО ЕСТЬ ПОСЛЕ УХОДА DANFOSS НА 22 ИЮНЯ?

После ухода бренда Danfoss с российского рынка возник вопрос - где брать качественные

преобразователи частоты? Теперь уже бывшие представители датской компании, опираясь на

двадцатилетний опыт работы, наладили производство такого же надежного оборудования, но под

брендом VEDA MC. Мы заключили партнерство с VEDA MC и пополнили наш ассортимент

новоиспеченными преобразователями частоты серии VF-51 - универсальным решением для управления

насосами, вентиляторами и для автоматизации в целом. Интеллектуальная система охлаждения допускает

работу при температуре до +50°C, а специальное защитное покрытие увеличивает срок службы и

противостоит негативному воздействию агрессивной среды. Оборудование работает с различными

типами двигателей, в том числе с синхронными двигателями на постоянных магнитах. Серия VF-51 уже в

наличии. Также под заказ доступна серия VF-101 и контроллеры.

https://lunda.ru/company/news/news/veda_mc/