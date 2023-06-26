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ЛУНДА: ЧТО ЕСТЬ ПОСЛЕ УХОДА DANFOSS НА 22 ИЮНЯ?

26 июня, 2023 22
После ухода бренда Danfoss с российского рынка возник вопрос - где брать качественные 
преобразователи частоты? Теперь уже бывшие представители датской компании, опираясь на 
двадцатилетний опыт работы, наладили производство такого же надежного оборудования, но под 
брендом VEDA MC. Мы заключили партнерство с VEDA MC и пополнили наш ассортимент 
новоиспеченными преобразователями частоты серии VF-51 - универсальным решением для управления 
насосами, вентиляторами и для автоматизации в целом. Интеллектуальная система охлаждения допускает 
работу при температуре до +50°C, а специальное защитное покрытие увеличивает срок службы и 
противостоит негативному воздействию агрессивной среды. Оборудование работает с различными 
типами двигателей, в том числе с синхронными двигателями на постоянных магнитах.  Серия VF-51 уже в 
наличии. Также под заказ доступна серия VF-101 и контроллеры. 
https://lunda.ru/company/news/news/veda_mc/
 

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