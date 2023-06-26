ЛУНДА: ЧТО ЕСТЬ ПОСЛЕ УХОДА DANFOSS НА 22 ИЮНЯ?

После ухода бренда Danfoss с российского рынка возник вопрос - где брать качественные
преобразователи частоты? Теперь уже бывшие представители датской компании, опираясь на
двадцатилетний опыт работы, наладили производство такого же надежного оборудования, но под
брендом VEDA MC. Мы заключили партнерство с VEDA MC и пополнили наш ассортимент
новоиспеченными преобразователями частоты серии VF-51 - универсальным решением для управления
насосами, вентиляторами и для автоматизации в целом. Интеллектуальная система охлаждения допускает
работу при температуре до +50°C, а специальное защитное покрытие увеличивает срок службы и
противостоит негативному воздействию агрессивной среды. Оборудование работает с различными
типами двигателей, в том числе с синхронными двигателями на постоянных магнитах. Серия VF-51 уже в
наличии. Также под заказ доступна серия VF-101 и контроллеры.
https://lunda.ru/company/news/news/veda_mc/