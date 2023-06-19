Что известно про FESTO? Нужна помощь по импортозамещению⁠⁠ - письмо в ТПА

Раньше использовали пневмооборудование фиры FESTO, в силу известных обстоятельств они ушли с

рынка, их европейские коллеги тоже либо ушли, либо уходят. Если в плане пневмоприводов мы нашли

китайскую замену, то вот найти замену взрывозащищённым пневмораспределителям и электромагнитам

не удаётся. Может кто-нибудь владеет информацией по этой теме или контактами нужных людей буду

благодарен если поделитесь. Подойдут даже без Российских сертификатов взрывозащиты, мы их сами

можем сертифицировать. Возможно кто-то имеет выход на китайские заводы, в том числе FESTO и

может привезти что-то от туда, то давайте сотрудничать.