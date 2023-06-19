Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Что известно про FESTO? Нужна помощь по импортозамещению⁠⁠ - письмо в ТПА

19 июня, 2023 37
Раньше использовали пневмооборудование фиры FESTO, в силу известных обстоятельств они ушли с 
рынка, их европейские коллеги тоже либо ушли, либо уходят. Если в плане пневмоприводов мы нашли 
китайскую замену, то вот найти замену взрывозащищённым пневмораспределителям и электромагнитам 
не удаётся. Может кто-нибудь владеет информацией по этой теме или контактами нужных людей буду 
благодарен если поделитесь.  Подойдут даже без Российских сертификатов взрывозащиты, мы их сами 
можем сертифицировать. Возможно кто-то имеет выход на китайские заводы, в том числе FESTO  и 
может привезти что-то от туда, то давайте сотрудничать.

← Вернуться