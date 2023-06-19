Лаборатория разрушающих и других видов испытаний ООО «СМ Деталь» оказывает услуги по
исследованию качества стальных изделий и их соединений при различных сочетаниях температурно-
силовых воздействий для оценки качества стали и цветных металлов.
Специалисты лаборатории имеют соответствующую квалификацию и большой практический опыт
проведения механических испытаний материалов и спектрального анализа.
Лаборатория укомплектована современным оборудованием, инструментом и расходными материалами.
Аккредитована в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве при ОАО «НТЦ «Промышленная
безопасность». Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-02310 от 02.03.2023г.
Лаборатория разрушающих и других видов испытаний оказывает услуги по проведению следующих
видов испытаний:
Сайт СМ 2000, 14 июня (Серебряный ми-2000)