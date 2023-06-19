В связи с расширением производственных площадей НПО АСТА открыло новый склад готовой продукции в двух километрах от основного комплекса, на территории предприятия «Красный строитель» в г.Воскресенске, МО

Новый склад оснащен всем необходимым оборудованием, имеет удобный подъезд для грузовых машин,
большие погрузочные ворота и пандус.
Оформить и получить отгрузочные документы также можно по новому адресу.
Отгрузки с нового склада начнутся 19 июня 2023 г.
ВНИМАНИЕ! ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ "КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ШЛАГБАУМ СТРОГО ПО ПРОПУСКАМ!
За день до планируемого самовывоза товаров необходимо заказать пропуск в Службе сопровождения
продаж у вашего менеджера.
Для оформления пропуска необходимо предоставить следующие данные:
ФИО водителя, марка и номер автомобиля.
В случае возникновения проблем с проездом на склад необходимо связаться с вашим менеджером
Службы сопровождения продаж.
Адрес склада: г. Воскресенск, ул. Московская, д.32с6
Телефон склада: +7 (495) 787 42 84 (доб.130).
Часы работы офиса и склада в Воскресенске: пн. - пт. с 9.00 до 18.00
Сайт НПО АСТА, 16 июня