В связи с расширением производственных площадей НПО АСТА открыло новый склад готовой продукции в двух километрах от основного комплекса, на территории предприятия «Красный строитель» в г.Воскресенске, МО

Новый склад оснащен всем необходимым оборудованием, имеет удобный подъезд для грузовых машин,

большие погрузочные ворота и пандус.

Оформить и получить отгрузочные документы также можно по новому адресу.

Отгрузки с нового склада начнутся 19 июня 2023 г.

ВНИМАНИЕ! ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ "КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ШЛАГБАУМ СТРОГО ПО ПРОПУСКАМ!

За день до планируемого самовывоза товаров необходимо заказать пропуск в Службе сопровождения

продаж у вашего менеджера.

Для оформления пропуска необходимо предоставить следующие данные:

ФИО водителя, марка и номер автомобиля.

В случае возникновения проблем с проездом на склад необходимо связаться с вашим менеджером

Службы сопровождения продаж.

Адрес склада: г. Воскресенск, ул. Московская, д.32с6

Телефон склада: +7 (495) 787 42 84 (доб.130).

Часы работы офиса и склада в Воскресенске: пн. - пт. с 9.00 до 18.00

Сайт НПО АСТА, 16 июня