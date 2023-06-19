Завод «Тулаэлектропривод» представил новые малогабаритные неполноповоротные электроприводы для взрывоопасных сред.

Габариты электроприводов серии ЭПН: конструктивная схема 0 (диапазон крутящих моментов 8…80
Нм), конструктивная схема 3 (диапазон крутящих моментов 240…600 Нм).
Основные функции ЭПНВ-0:
- отключение по конечным положениям;
- отключение по заданному значению момента;
- путевой токовый сигнал обратной связи в диапазоне 4-20 мА;
- выдача сигналов «сухой контакт» при достижении заданных конечных положений «Открыто» и
«Закрыто»;
- выдача сигналов «сухой контакт» при достижении заданных значений крутящего момента;
- механический индикатор положения;
- ручное управление с помощью маховика ручного дублёра;
- возможность настройки угла поворота выходного вала в диапазоне от 82° до 98°;
- обогрев внутреннего объема корпусной части привода для предотвращения конденсации влаги и
обледенения.