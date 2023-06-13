НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. День монтажника инженерных систем в Москве 21 июня в среду с 10 часов утра

Компания LUNDA совместно с партнерами Baxi, Bosch, Buderus, De Dietrich, Fachmann, Ferroli, Flamco,
Henco, Obermaster, Ostendorf, Oventrop, Pestan, PRO AQUA, K-Flex, LD, Sanha, SFA, Stout, Milwaukee,
MVI, Usystems, Vandjord, Wilo, Wolf, ZOTA, Акваконтроль, Джилекс, Рехау, Росма приглашает
специалистов, работающих в строительно-инженерной сфере, принять участие в мероприятии «День
монтажника» 21 июня 2023 года. Сбор участников в 10:00 в event-пространстве «Apple Hill». В программе
мероприятия:
общение с коллегами и представителями компаний-производителей;
новинки и тренды на рынке инженерного оборудования;
музыкальное сопровождение и развлекательная программа;
мастер-классы и профессиональные лайфхаки;
конкурсы с призами, подарки;
вкусные угощения;
приятная атмосфера.
Завершение встречи в 17:00.
Ждём вас 21 июня в 10:00 по адресу: г. Москва, Крылатская ул. д. 1, event-пространство «Apple Hill».
ВАЖНО: Количество мест ограничено! Регистрация на мероприятие обязательна. Для регистрации
нажмите кнопку «Заявка на участие» внизу страницы, заполните поля и отправьте заявку. Подробности о
мероприятии: «ЛУНДА - Тушино»: +7 495 665-01-00 (пн - пт: 8:00 - 18:00, сб: 9:00 - 17:00).