АРМАЛИТ: АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗПРОМА.

Участники встречи осмотрели производственную площадку принимающей стороны – крупнейшего и
старейшего в России завода по производству судовой арматуры. Сегодня машиностроительный завод
«Армалит» – это предприятие полного цикла, специализирующееся на производстве и сервисном
обслуживании трубопроводной арматуры для судовой, нефтегазовой, химической, металлургической,
энергетической и атомной отраслей промышленности. Для нужд ПАО «Газпром» завод выпускает
запорную и регулирующую арматуру, в том числе затворы дисковые, предназначенные для
использования в составе системы выпуска воздуха из нагнетания осевого компрессора, для
газоперекачивающих агрегатов «Ладога», вместо клапанов производства компании Precision (США), в
комплекте с электроприводом. Ассортимент производимой «Армалитом» продукции включает в себя
более 10 тыс. наименований трубопроводной арматуры различных видов и типов, диаметром от 10 мм до
2000 мм, давлением до 60 МПа. Учитывая тенденцию увеличения спроса на трубопроводную арматуру с
повышенными техническими параметрами (криогенная запорная арматура, высокие давления и рабочие
температуры, агрессивность сред, быстродействие, повышенные ресурсные характеристики и т. д.), АО
«Армалит» разрабатывает новые виды продукции, применяя передовые технологии и используя
современные материалы и комплектующие, в том числе для реализации программ импортозамещения.
Производственные возможности «Армалита» позволяют выполнять как отдельные виды работ, так и
полный цикл производственных услуг – от разработки чертежей до выпуска готового изделия. Продукция
предприятия, представленная на выставках «Импортозамещение в газовой отрасли» ПАО «Газпром» в
рамках Петербургских международных газовых форумов, всегда вызывала живой интерес участников.
Сайт АО «Армалит», 7 июня