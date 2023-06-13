АРМАЛИТ: АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗПРОМА.

Участники встречи осмотрели производственную площадку принимающей стороны – крупнейшего и

старейшего в России завода по производству судовой арматуры. Сегодня машиностроительный завод

«Армалит» – это предприятие полного цикла, специализирующееся на производстве и сервисном

обслуживании трубопроводной арматуры для судовой, нефтегазовой, химической, металлургической,

энергетической и атомной отраслей промышленности. Для нужд ПАО «Газпром» завод выпускает

запорную и регулирующую арматуру, в том числе затворы дисковые, предназначенные для

использования в составе системы выпуска воздуха из нагнетания осевого компрессора, для

газоперекачивающих агрегатов «Ладога», вместо клапанов производства компании Precision (США), в

комплекте с электроприводом. Ассортимент производимой «Армалитом» продукции включает в себя

более 10 тыс. наименований трубопроводной арматуры различных видов и типов, диаметром от 10 мм до

2000 мм, давлением до 60 МПа. Учитывая тенденцию увеличения спроса на трубопроводную арматуру с

повышенными техническими параметрами (криогенная запорная арматура, высокие давления и рабочие

температуры, агрессивность сред, быстродействие, повышенные ресурсные характеристики и т. д.), АО

«Армалит» разрабатывает новые виды продукции, применяя передовые технологии и используя

современные материалы и комплектующие, в том числе для реализации программ импортозамещения.

Производственные возможности «Армалита» позволяют выполнять как отдельные виды работ, так и

полный цикл производственных услуг – от разработки чертежей до выпуска готового изделия. Продукция

предприятия, представленная на выставках «Импортозамещение в газовой отрасли» ПАО «Газпром» в

рамках Петербургских международных газовых форумов, всегда вызывала живой интерес участников.

Сайт АО «Армалит», 7 июня