АПТС оценило рынок фальсифицированного ПЭ в производстве труб в 20 млрд рублей в год - это более 20% от общего объема производства

Объем фальсифицированного полиэтилена в производстве труб по-прежнему сохраняется на высоком

уровне. В год рынок такого фальсификата оценивается в 20 млрд рублей. Об этом рассказал Владислав

Ткаченко, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем, заместитель

председателя Общественного совета при Росстандарте на PlastForum-2023.

Долю фальсификата в общем объеме рынка трубного полиэтилена в денежном выражении Ткаченко не

привел. В 2020 году эта доля оценивалась в 25%. Как пояснил глава АПТС, к фальсификату в трубной

полимерной промышленности относится первичный не трубный полиэтилен и не трубное вторичное

сырье. По подсчетам ассоциации, применение первого типа фальсификатов дает недобросовестным

производителям до 25% выгоды, а второго типа – до 100%. Объем потребления полимерных материалов

для трубопроводных систем в России в 2022 году в натуральном выражении достиг 810 тыс. тонн.

Годовой прирост составил 18% (с 685 тыс. тонн по итогам 2021). При этом 2/3 в общем объеме трубных

полимеров занимает полиэтилен марок ПЭ100. В 2022 году в РФ было переработано 548 тыс. тонн этого

полимера.

Источник: rupec.ru