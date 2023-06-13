Семинар-совещание Концерна «Росэнергоатом» по закупкам оборудования для АЭС состоялся 7 июня 2023 года.

На встрече присутствовали представители областной власти, Концерна «Росэнергоатом»,
крупнейших промышленных организаций региона и атомной отрасли, головных
конструкторских организаций, испытательных центров, сертификационных органов.
«Многие поставщики сейчас не решаются выходить на наш рынок, поскольку не до конца
осознают, какие требования по качеству необходимо будет выполнить. А также, какие
расходы это повлечет и насколько доходной будет данная деятельность в ближайшей
перспективе. Мы рассказали об особенностях наших закупочных процедур, постарались дать
подробную и прозрачную пошаговую инструкцию. Наши крупные отраслевые партнеры сейчас
перегружены и нуждаются в поддержке субпоставщиков. Я думаю, что формат мероприятия
поможет установить контакт между всеми участниками процесса», - прокомментировал
заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению
Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.
Нововоронежская АЭС подготовила подробную презентацию, в которой отразила свои
потребности по импортозамещению в конкретных единицах и их денежном эквиваленте,
динамику перехода от импорта оборудования к его замене продукцией отечественного
производства за 2019-2022 гг. Были подробно освещены особенности закупочно-договорной
деятельности на Нововоронежской АЭС в современных условиях и требования по качеству,
которым должно соответствовать поставляемое оборудование.
Данные Концерна «Росэнергоатом», 9 июня