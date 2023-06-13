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Семинар-совещание Концерна «Росэнергоатом» по закупкам оборудования для АЭС состоялся 7 июня 2023 года.

13 июня, 2023 11
На встрече присутствовали представители областной власти, Концерна «Росэнергоатом», 
крупнейших промышленных организаций региона и атомной отрасли, головных 
конструкторских организаций, испытательных центров, сертификационных органов.
«Многие поставщики сейчас не решаются выходить на наш рынок, поскольку не до конца 
осознают, какие требования по качеству необходимо будет выполнить. А также, какие 
расходы это повлечет и насколько доходной будет данная деятельность в ближайшей 
перспективе. Мы рассказали об особенностях наших закупочных процедур, постарались дать 
подробную и прозрачную пошаговую инструкцию. Наши крупные отраслевые партнеры сейчас 
перегружены и нуждаются в поддержке субпоставщиков. Я думаю, что формат мероприятия 
поможет установить контакт между всеми участниками процесса», - прокомментировал 
заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению 
Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.
Нововоронежская АЭС подготовила подробную презентацию, в которой отразила свои 
потребности по импортозамещению в конкретных единицах и их денежном эквиваленте, 
динамику перехода от импорта оборудования к его замене продукцией отечественного 
производства за 2019-2022 гг. Были подробно освещены особенности закупочно-договорной 
деятельности на Нововоронежской АЭС в современных условиях и требования по качеству, 
которым должно соответствовать поставляемое оборудование.
Данные Концерна «Росэнергоатом», 9 июня

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