Семинар-совещание Концерна «Росэнергоатом» по закупкам оборудования для АЭС состоялся 7 июня 2023 года.

На встрече присутствовали представители областной власти, Концерна «Росэнергоатом»,

крупнейших промышленных организаций региона и атомной отрасли, головных

конструкторских организаций, испытательных центров, сертификационных органов.

«Многие поставщики сейчас не решаются выходить на наш рынок, поскольку не до конца

осознают, какие требования по качеству необходимо будет выполнить. А также, какие

расходы это повлечет и насколько доходной будет данная деятельность в ближайшей

перспективе. Мы рассказали об особенностях наших закупочных процедур, постарались дать

подробную и прозрачную пошаговую инструкцию. Наши крупные отраслевые партнеры сейчас

перегружены и нуждаются в поддержке субпоставщиков. Я думаю, что формат мероприятия

поможет установить контакт между всеми участниками процесса», - прокомментировал

заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению

Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Нововоронежская АЭС подготовила подробную презентацию, в которой отразила свои

потребности по импортозамещению в конкретных единицах и их денежном эквиваленте,

динамику перехода от импорта оборудования к его замене продукцией отечественного

производства за 2019-2022 гг. Были подробно освещены особенности закупочно-договорной

деятельности на Нововоронежской АЭС в современных условиях и требования по качеству,

которым должно соответствовать поставляемое оборудование.

Данные Концерна «Росэнергоатом», 9 июня