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Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей и Фонд «Агентство технологического развития Курганской области» совместно готовятся к проведению Форума арматуростроителей России.

13 июня, 2023 12
Поддержку в организации оказывает Правительство Курганской области
Дата и место проведения мероприятия: 20-21 июня 2023 года, Курган. 
На Форуме предполагается обсудить наиболее животрепещущие вопросы развития 
отечественной промышленности в современных экономических условиях, обменяться мнениями 
о перспективах обеспечения импортонезависимости российской экономики, представить 
наилучшие достижения российских машиностроителей в сфере производства трубопроводной 
арматуры и смежного технологического оборудования. В настоящее время получено 
предварительное подтверждение поддержки Форума Минпромторгом России. К участию в 
мероприятии будут привлечены разработчики и производители арматуры, проектировщики 
систем и авторы инновационных разработок в сфере арматуростроения, а также представители 
федерального правительства и ключевые потребители трубопроводной арматуры. 

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