Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей и Фонд «Агентство технологического развития Курганской области» совместно готовятся к проведению Форума арматуростроителей России.

Поддержку в организации оказывает Правительство Курганской области
Дата и место проведения мероприятия: 20-21 июня 2023 года, Курган.
На Форуме предполагается обсудить наиболее животрепещущие вопросы развития
отечественной промышленности в современных экономических условиях, обменяться мнениями
о перспективах обеспечения импортонезависимости российской экономики, представить
наилучшие достижения российских машиностроителей в сфере производства трубопроводной
арматуры и смежного технологического оборудования. В настоящее время получено
предварительное подтверждение поддержки Форума Минпромторгом России. К участию в
мероприятии будут привлечены разработчики и производители арматуры, проектировщики
систем и авторы инновационных разработок в сфере арматуростроения, а также представители
федерального правительства и ключевые потребители трубопроводной арматуры.