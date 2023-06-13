Челябинский Фланцевый Завод ( ГК LD) освоил выпуск новой продукции - фланцевая вибровставка (виброкомпенсатор резиновый).

В силу небольших размеров, наиболее широкое распространение фланцевые вибровставки
получили в трубопроводах, подключенных к насосному оборудованию, которые гасят вибрации
насосного оборудования, особенно в режимах запуска или остановки насоса.
Перепады температур, а также динамические нагрузки, создаваемые работающим
оборудованием, могут стать причиной смещения трубопровода относительно его
первоначального положения (в т.ч. незначительные гидроудары). Регулярные нагрузки
существенно повышают риск повреждения трубопроводной арматуры, опор и прочих элементов
магистрали. Особенно следует защищать от вибронагрузок чувствительное оборудование,
например расходомеры. В ИТП многоквартирного дома может стоять 6-10 вибровставок (в
зависимости от количества циркуляционных насосов).
Данные ООО ЧСГС, 7 июня