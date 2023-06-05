ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. Томская электронная компания подтвердила статус IT-аккредитованной организации.

Что даёт IT-аккредитация?

Государственной аккредитацией организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, занимается Минцифры России на основании существующих нормативных актов, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года №83. Согласно официальным источникам, к мерам государственной поддержки относятся в том числе:

· предоставление льготной ипотеки по ставке до 5% годовых работникам в возрасте 22-50 лет;

· упрощение процедур трудоустройства и получения ВНЖ для иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованные IT -компании;

· предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу гражданам, соответствующим требованиям к образованию и стажу;

· предоставление отсрочки от частичной мобилизации для имеющих высшее образование по специальностям, установленным Минцифры России.

Сайт компании ТЭК, 30 мая