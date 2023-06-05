Благовещенский завод ОМК (АО БАЗ) вошел в топ-15 российских предприятий, рекомендованных к посещению туристами

30.05.2023. Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (ОМК), работающий в Башкортостане, вошел в топ-15 российский предприятий, которые рекомендуют посетить туристам. Рейтинг составил журнал «Турбизнес». Ежеквартально журнал оценивает экскурсионные маршруты и рекомендует посетить лучшие из них. Рейтинг помогают составлять эксперты Агентства социальных инициатив, которые посетили сотни предприятий, в том числе и благовещенский завод ОМК. Предприятие, история которого насчитывает более 266 лет, находится в часе езды от Уфы и знакомит гостей с передовым металлургическим производством. Эксперты отметили экскурсию «Огонь. Металл. Люди», на которой можно увидеть красоту раскаленного до 1500-1700ºС металла, узнать о работе современных металлургов и инженеров, а еще привезти из поездки незабываемые впечатления и яркие фотографии. Также гостей знакомят с местным музеем, где им рассказывают интересные истории и легенды. Здесь же можно отштамповать на память сувенирную монету. «Прекрасно, когда люди открывают для себя новые места в России, необычные туристические маршруты, расширяют кругозор, а школьники и студенты знакомятся с рабочими и инженерными профессиями. На благовещенском заводе ОМК туристы найдут и то, и другое, у нас есть экскурсии как для детей, так и для взрослых. Только в прошлом году их оценили более 1500 гостей, и интерес гостей к нашему производству растет. Мы не только развиваем промышленный туризм, но и поддерживаем грантами и турпотоком малый бизнес – социальных предпринимателей и их социально-туристические проекты. Мы видим, как благодаря этому Благовещенск преображается и становится городом, куда хочется возвращаться», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко

