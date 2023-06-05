Ижевский БУММАШ стал частью «Сибирской промышленной группы» и начал производство запорной арматуры

В отношении ижевского завода «Буммаш» завершены судебные тяжбы. 29 мая текущего года удмуртский арбитражный суд утвердил мировое соглашение и прекратил процедуру банкротства предприятия. Созданное на производственных площадях «Буммаша» предприятие — «Ижевский завод металлургии и машиностроения» — ждёт модернизация производства. Завод находится в составе «Сибирской промышленной граппы». В состав АО «СПГ» завод «Буммаш» вошёл в 2022 году. В 2023 году на территорию предприятия перенесли завод «ПромИнТех», находящийся в составе холдинга. Объединив производства удалось создать первое в Удмуртии металлургическое предприятие полного цикла по производству запорной арматуры.

Данные «Буммаш»31 мая