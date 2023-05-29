ЗАВОДСКИЕ БУДНИ. На территории МК «Сплав» прошло рабочее совещание по контролю хода изготовления арматуры для АЭС «Куданкулам» (26.05.2023)

Строительство атомной станции в Индии в рамках Межправительственного соглашения ведет инжиниринговый
дивизион «Росатома» АО АСЭ. МК «Сплав» является одним из ключевых производителей арматуры. Ускорение
темпов производства – одна из важнейших задач, стоящих перед специалистами Корпорации «Сплав». Проект
строительства АЭС «Куданкулам» предусматривает сооружение 6 энергоблоков, два из которых уже запущены в
эксплуатацию. 3-ий и 4-ый энергоблоки находятся в завершающей стадии строительства, их запуск должен
состояться в 2024 году. В 2021 году начались работы по возведению 5 и 6 энергоблоков.
http://mksplav.ru/blog/2023/05/26/na-splave-proshlo-soveshhanie-po-kontrolyu-xoda-izgotovleniya-armatury-dlya-aes-kudankulam/?ysclid=li8acjwscy359450882