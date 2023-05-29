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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ. На территории МК «Сплав» прошло рабочее совещание по контролю хода изготовления арматуры для АЭС «Куданкулам» (26.05.2023)

29 мая, 2023 18
Строительство атомной станции в Индии в рамках Межправительственного соглашения ведет инжиниринговый 
дивизион «Росатома» АО АСЭ. МК «Сплав» является одним из ключевых производителей арматуры. Ускорение 
темпов производства – одна из важнейших задач, стоящих перед специалистами Корпорации «Сплав».  Проект 
строительства АЭС «Куданкулам» предусматривает сооружение 6 энергоблоков, два из которых уже запущены в 
эксплуатацию. 3-ий и 4-ый энергоблоки находятся в завершающей стадии строительства, их запуск должен 
состояться в 2024 году. В 2021 году начались работы по возведению 5 и 6 энергоблоков.
http://mksplav.ru/blog/2023/05/26/na-splave-proshlo-soveshhanie-po-kontrolyu-xoda-izgotovleniya-armatury-dlya-aes-kudankulam/?ysclid=li8acjwscy359450882

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