ВОДНЫЙ КОНГРЕСС С 20 ИЮНЯ В МОСКВЕ В ЭКСПОЦЕНТРЕ

АО «ЭНЕРГИЯ» — российский производитель трубопроводной арматуры приглашает на свой стенд E13 на

Водохозяйственной выставке VODEXPO-2023. Выставка пройдет с 20 по 22 июня в Экспоцентре на Красной Пресне

(павильон «Форум») в рамках VII Всероссийского водного конгресса. Наши коллеги будут рады рассказать о нашем

производстве, представят образцы новой продукции и поделятся планами на будущее. Данная выставка —

прекрасная возможность провести переговоры с руководителями нашей компании. Для посещения мероприятия

необходимо заранее получить электронный билет, для этого нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. Мы

рекомендуем воспользоваться подготовленной схемой, чтобы вам было проще и быстрее нас найти.

https://dendor.ru/posetite-stend-dendor-na-vystavke-vodexpo-20-22-iyunya-v-moskve/